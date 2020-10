Voorzitter Lamaire ziet KVK Westhoek ook in Merelbeke onderuitgaan: “We scoren niet gemakkelijk, dat is het probleem” Erik De Block

20u29 0 Sport in de buurt Qua aantal punten gaat het met tweedenationaler KVK Westhoek alvast niet goed. Het team van trainer Bruno Debo verloor zondag in De Pinte tegen FC Merelbeke met 3-0 en telt na vier speeldagen nog maar één punt.

“We waren nochtans heel sterk aan de wedstrijd begonnen”, aldus voorzitter Willy Lamaire. “In de eerste helft hadden we de partij onder controle. Door een onnodige penalty kwam de thuisploeg na een domme fout op voorsprong. Twee minuten later verdubbelde Merelbeke de score omdat sommigen er bij ons met hun gedachten niet bij waren. Het kalf was meteen verdronken. Toch zijn we blijven aanvallen. We scoren evenwel niet gemakkelijk, dat is het probleem. Defensief vond ik Merelbeke niet sterk, maar we maakten het niet af. Op den duur was bij ons de fut er wat uit en kregen we nog een derde goal binnen. We hebben veel meer talent dan de tegenstander, maar gaan zonder punten naar huis. Eigenlijk was Merelbeke de zwakste ploegen waar we tot nog toe hebben tegen gespeeld. Alleen de wedstrijd vorige thuis tegen Zelzate zag ik niet, want dan was ik op een communiefeest van een kleinkind.”

Kwaliteit

Hopelijk voor Ieper wordt de situatie in het Crack Stadion niet vergelijkbaar met de start van vorig seizoen, want toen won KVK Westhoek maar één keer in zes wedstrijden. “Ik panikeer niet omdat ik zie dat we kwaliteit in de ploeg hebben”, benadrukt de preses. “Kunnen we de kansen afwerken, dan zit een resultaat er zeker in. Ik zie goede zaken, maar zie die niet continue genoeg. Dat de Engelse spits Norman Wabo uiteindelijk niet naar ons kwam, is natuurlijk jammer. Voorlopig doen we voort met deze kern en is het aantrekken van nog een spits niet aan de orde.”

Komend weekend komt het nog ongeslagen Olsa Brakel op bezoek. Omwille van de concurrentie door de Ronde van Vlaanderen wordt de wedstrijd zaterdagavond gespeeld. Brakel was dit weekend niet aan competitie toe. Het speelde de vijfde ronde van de Beker van België en plaatste zich voor de zestiende finales.