Voor coach Bert Wyseur van Kortrijk Spurs komt stopzetting basketcompetitie erg ongelegen: “Zaten in heel goede flow” Bjorn Vandenabeele

13 oktober 2020

14u51 0 Sport in de buurt De basketbalcompetitie is stopgezet, al zeker tot 9 november, nadat Vlaams minister van Sport Ben Weyts maandag code oranje voor de zaalsporten uitvaardigde. Voor de mannenploegen A en B van Kortrijk Spurs komt die stopzetting ontzettend ongelegen. Beide teams waren immers erg sterk aan de competitie begonnen en wilden op de ingeslagen weg voortgaan.

Dat de competitie zou onderbroken worden, dat hadden ze in Kortrijk zien aankomen. “De beslissing viel wel een beetje te verwachten”, klinkt het bij Spurscoach Bert Wyseur. “Puur sportief gezien komt dit wel bijzonder ongelegen. Met de One stootten we immers door in de Beker van België en met de Two in die van Vlaanderen. Onze A-ploeg won bovendien haar maiden game in Top Division One en de B-ploeg haalde het zondag na verlengingen in Sint-Truiden. We staan zowaar aan de leiding.”

Zo vroeg op het seizoen noodgedwongen stilvallen, het is voor de spelers geen cadeau. “De sfeer was super in de groep en we zetten week na week grote stappen. We zaten in een erg goede flow. Ook de U21 legde met een vier op vier tot dusver een foutloos parkoers af. Het is vooral erg jammer voor de spelers, al hebben we vanzelfsprekend ook alle begrip voor die beslissing.”

Contactloos voort trainen

Wedstrijden kunnen niet meer, maar nergens staat dat er niet contactloos getraind mag worden. “Ik hoop vooral dat we met de spelers individueel kunnen en mogen blijven werken”, aldus Wyseur. “De resultaten zijn momenteel mooi en leuk, maar training geven en spelers beter maken is het belangrijkste. Daarvoor ben je trainer en coach. Binnen de club zullen we overleg plegen over hoe en op welke basis we dit kunnen organiseren. Het is uiteraard aan de club om te beslissen wat er al dan niet kan. Want ook de financiële gevolgen zullen niet min zijn, helaas.”

Wyseur hoopt dat er snel duidelijkheid komt over wat er al dan niet mogelijk is. “Laat ons er allemaal het beste van maken en goed nadenken en handelen om de jonge spelers te blijven prikkelen en beter te maken. Anders vrees ik dat een generatie spelers verloren gaat. Toch hebben we begrip voor de beslissing, maar er moet ook perspectief naar de toekomst zijn.”