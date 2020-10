Vlad Van Mechelen sprint naar bronzen medaille op BK nieuwelingen: “Het viel vooraan nooit stil” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

09u17 0 Sport in de buurt Het Belgisch kampioenschap op de weg bij de tweedejaars nieuwelingen is uitgedraaid op een massasprint. Vlad Van Mechelen ging zijn kans, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de bronzen medaille. Voor de Bertemnaar is deze medaille een mooie beloning na een knap seizoen.

Vlad Van Mechelen stelt dat de Belgische titelstrijd een zenuwachtige bedoening is geworden. “Er waren wel wat valpartijen. Een echte topfavoriet was er niet bij de tweedejaars. Twintig renners konden winnen, maar tachtig renners dachten dat ze effectief gingen winnen. Het zorgde bij momenten voor hectische toestanden. Regelmatig werd er over borduren gereden of op de fietspaden. Regelmatig zag ik ook een bidon rondvliegen. Veel ontsnappingen zijn er tijdens de koers niet gekomen.”

Merkwaardige sprint

Een massasprint bracht uitsluitsel. Tyson Borremans leek te winnen, maar stak te vroeg de handen in de lucht. De titel ging naar Aaron Dockx. Vlad Van Mechelen sprintte naar een mooie derde plaats. “Hoewel ik meer wou, ben ik toch tevreden. Ik weet ook niet of er echt meer inzat voor mij. Op vijftig meter van de finish kwam ik uit het wiel. Toen dacht ik dat het wel goed zat. Plots merkte ik dat Borremans en Dockx mij nog voorbijreden. Het viel vooraan nooit stil, zodat ik vrede moest nemen met het brons. Ik had dit koersscenario vooraf verwacht. Voor mij was het ideaal geweest, indien we met een twintigtal renners naar de meet hadden gereden.”

Zegekoning

Hoewel Vlad Van Mechelen in Bertem woont, kwam hij niet uit voor de Brabantse selectie. De Belgische selectie was een goed vangnet. “Ik was de enige renner die voor de Belgische ploeg uitkwam. Dat komt door het feit dat ik voor een Litouwse ploeg uitkom. Ik voel me trouwens goed bij het Cannibal Team. Dit seizoen heb ik zes keer kunnen winnen. Daarmee ben ik zegekoning geworden bij de nieuwelingen. Dit merkwaardig seizoen loopt stilaan op zijn einde, maar volgende week neem ik nog deel aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Borlo. Ik wil mezelf daar verrassen. Een plaats bij de top tien zou mooi zijn. Ik ben op dat vlak in ieder geval beter geworden.”