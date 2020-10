Vincent Verschueren afgelopen weekend aan het werk in rally voor eigen deur Joost Custers

13 oktober 2020

07u42 0 Sport in de buurt Afgelopen zondag hernam het Belgisch kampioenschap rally na een gedwongen pauze van zeven maanden. De Aarova Rally was voor Vincent Verschueren om twee redenen belangrijk: enerzijds was het de herstart van het nationale seizoen, anderzijds was het voor de GoDrive-rijder een wedstrijd op eigen bodem. De zevende plaats in de einduitslag, de zesde onder de deelnemers die strijden voor de Belgische titel, was niet echt wat hij had gehoopt.

De Aarova Rally werd bij zijn eerste editie als onderdeel van het Jobfixers Belgian Rally Championship… gedoopt! De regen viel zondagochtend namelijk met bakken uit de hemel in de regio van Oudenaarde, met uiterst gevaarlijke omstandigheden tot gevolg. “De eerste lus was complete waanzin”, bevestigde Vincent Verschueren. “Om eerlijk te zijn had ik de hoeveelheid water die op het asfalt en het beton bleef staan wat onderschat. Het moeilijkste was dat de weg enorm moeilijk te ‘lezen’ was. Soms stonden er slechts enkele millimeters water en was het niveau van grip best acceptabel. Soms kwamen we in 3 of 4 centimeter water terecht en ging onze Volkswagen Polo GTI R5 aan het aquaplanen. We maakten ook een klein foutje in een bocht naar links tijdens de tweede klassementsproef en we keken meteen tegen een achterstand van meer dan een minuur aan.”

Betere banden, betere tijden...

Eens de goede banden gevonden reed Verschueren steevast in de top vier, waarbij hij zelfs tweede en drie derde tijden neerzette. “We hebben in de loop van de dag duidelijk flink wat progressie gemaakt”, klonk Vincent na de finish positief. “Ik voelde dat de wagen zich steeds beter gedroeg. We wisten dat de modderige omstandigheden niet ideaal zouden zijn voor onze Volkswagen Polo GTI R5, die beter tot zijn recht komt in het droge. Nochtans waren de chrono’s in het tweede deel van de rally zeer bevredigend! Hoewel het nog maar onze tweede rally samen was, liep de samenwerking met mijn copiloot Filip Cuvelier uitstekend en dat is veel belovend voor de toekomst.”

Die toekomst begint in eerste instantie met de Hemicuda Rally, die op 25 oktober zal plaatsvinden in Koekelare. Deze regionale rally zal dienen als voorbereiding op de Ypres Rally, van 20 tot 22 november het strijdtoneel voor de volgende afspraak in het Belgisch kampioenschap waar Vincent en Filip aan de start zullen verschijnen.