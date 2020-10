Vincent Laporte sluit seizoen af met winst in vijfkamp Bart Spruijt

04 oktober 2020

17u59 0 Sport in de buurt Vincent Laporte heeft z’n seizoen netjes afgesloten met winst in de vijfkamp van Vilvoorde zaterdag. Door corona en een buikspierblessure zat een tienkamp er in 2020 helaas niet in voor de Booischottenaar.

Op de vijfkamp (200m, 1500m, discuswerpen, speerwerpen en verspringen) kon Laporte in herfstig weer nog eens zijn meerkamphartje ophalen. “Het voelde op zich wel goed om nog eens een meerkamp te doen, want dat was lang geleden”, zei de provinciaal kampioen 10-kamp van 2019. “Mijn oorspronkelijke doel was het BK tienkamp, maar eind mei liep ik een scheurtje op in de schuine buikspieren. Jammer, want tijdens de lockdown in maart en april had ik best goed getraind. Het herstel verliep ook trager dan ik had gehoopt. Daardoor kon ik lange tijd wat minder trainen op de explosievere proeven zoals de spurt en het polsstokspringen. De tienkamp in Deinze was door de trainingsachterstand net niet haalbaar. Daarom besloot ik om dan maar in Vilvoorde de vijfkamp te doen.”

“Geen ideale omstandigheden.”

3423 punten totaliseerde hij. “Ik vond het niet slecht, maar ook niet wauw”, evalueert hij zijn prestatie. “Maar ik moet ook de wedstrijd- en weersomstandigheden in rekening nemen en die waren echt niet ideaal. In het verspringen en discuswerpen had ik enkele ‘verre nullen’. Dat vond ik jammer. De 200m liep ik zonder echte tegenstand en met de wind schuin op kop. Het speerwerpen was een ‘struggle’. Ik maak nog te veel fouten in de wedstrijd. Op training lukt het intussen best aardig, maar op wedstrijden ga ik de mist in. Een werkpuntje. Op de 1500m liep ik nog wel mijn persoonlijk record. De voorbije periode deed ik vaker de 800m dus ik verwachtte wel een goed resultaat en dat kwam er ook.” Een tienkamp ontbrak dit seizoen. Maar de 23-jarige atleet is nog niet klaar met de meerkamp. “Normaal zou dit mijn laatste jaar als tienkamper zijn geweest, maar nu ik geen tienkamp kon doen, wil toch nog even voortdoen. Stiekem droom ik er nog altijd van om de 7000 punten te halen. Vorig jaar scoorde ik 6671 punten terwijl al mijn werpproeven ondermaats waren. Wanneer ik alle proeven op niveau afwerk, zit die 7000 punten er zeker in. Maar het is niet evident om alle tien de proeven perfect te doen.”

De 5-kamp van Laporte

200m: 23.18

1500m: 4.24.88

Discus: 37m63

Speer: 49m23

Ver: 6m43

Totaal: 3423 punten