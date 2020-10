Viggo Van Neste botst in BK op Steffen De Schuyteneer: “In sprint was hij te snel” Hans Fruyt

11 oktober 2020

16u01 0 Sport in de buurt Zoals mocht worden verwacht eindigde het Belgisch kampioenschap voor eerstejaarsnieuwelingen op een sprint. In Affligem stond geen maat op de Oost-Vlaming Steffen De Schuyteneer. Viggo Van Neste werd tweede, zijn Canguru-QTS-Air College-ploegmaat Sente Sentjens derde.

Heel veel beweging was er tijdens dit BK niet. Limburger Sentjens was de eerste aanvaller, maar ver geraakte hij niet. Na ongeveer een uur sloegen Gibbe Staes en Niels Driesen de handen in elkaar. Ook die vlucht ging niet door. Brent Deltombe was in de vijfde van zeven ronden de volgende aanvaller. Tevergeefs. Till Van Renterghem en Anton Lallemand probeerden het eveneens. In de laatste ronde probeerde Van Neste samen met Driesen de sprint te ontlopen.

“Een uitval die niet lang duurde”, gaf Van Neste toe. Toch probeerde ook Niel Meulemans de sprinters nog een hak te zetten. Onder de rode vod van de laatste kilometer werd hij door het peloton overvleugeld. Zodat het BK uitdraaide op een sprint met een uitgedund peloton. In de gietende regen want in de laatste ronde gingen de hemelsluizen plots helemaal open. “Die regenbui deed mij deugd”, verraste Van Neste. “Want in de finale kreeg ik het eigenlijk een beetje te warm. Dankzij die plensbui was ik wat afgekoeld en ik kon ik een goeie sprint rijden. Neen, een fout heb ik niet gemaakt. Misschien begon ik de sprint van iets te ver, dat is het enige foutje dat ik maakte. Maar eigenlijk was Steffen De Schuyteneer veel te snel.”

Uiteraard is het niet leuk een Belgisch kampioenschap als tweede af te sluiten. Na de podiumceremonie had de kerel uit Oostkamp, een week geleden de sterkste in de Keizer der Nieuwelingen in Tielt, zijn teleurstelling al verwerkt. “De eerste minuten na deze titelstrijd was ik ontgoocheld”, klonk Van Neste eerlijk. “Intussen kan ik dat al relativeren. Tweede is ook mooi. In de sprint was Steffen veel te snel. Niettemin had ik een heel ander scenario in gedachten. Ik dacht dat het peloton helemaal uit elkaar geslagen zou worden, maar het bleef heel lang samen. Zelfs tot de allerlaatste kilometers.”