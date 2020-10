Veurnespits Nils Sarrazyn toont zich trefzeker tegen Kortemark: “Zege tegen titelkandidaat is goed voor vertrouwen” Bert Denolf

04 oktober 2020

18u23 0 Sport in de buurt Tweedeprovincialer SVD Kortemark begon als een wervelwind aan het seizoen met drie zeges en een doelpuntensaldo van 13-5. Toen het zaterdag na een halfuur op voorsprong klom tegen Veurne, leek de geel-blauwe formatie op weg naar een nieuwe comfortabele zege. Via Verstraete kwam de kustploeg echter nog voor de rust langszij en na de pauze schonk aanvaller Sarrazyn Veurne met twee doelpunten een onverhoopte 1-3-zege. Kortemark blijft na vier speeldagen wel gedeeld leider in de A-reeks met nu negen op twaalf. Veurne volgt op twee eenheden.

“Na amper één minuut kwamen we goed weg, toen Kortemark een niet te missen kans op de paal besloot”, blikt Nils Sarrazyn terug op het duel. “Na een halfuur was het wel raak voor de thuisploeg, toen we de onvermijdelijke Khiter even uit het oog verloren. Toch konden we nog met een gelijkspel gaan rusten. Na de pauze begon Kortemark druk te zetten, waardoor er meer ruimte voor ons kwam. Ik profiteerde daar na een uur spelen een eerste keer van, toen ik een rebound na een combinatie tussen Fieuw en Leune in doel kon trappen. Tien minuten laten was het opnieuw prijs, toen Van den Wittenboer me met een lange bal bereikte, ik mijn rechtstreekse verdediger kon uitschakelen en vervolgens één op één op de doelman kon afwerken.”

“We hielden die voorsprong vast waarna na het laatste fluitsignaal er een feestje uitbrak. In de kleedkamer werd het clublied duchtig gezongen, terwijl er een plateau bier geleverd werd”, aldus nog de aanvaller van Veurne. “Deze zege tegen een titelkandidaat is ongelooflijk goed voor ons vertrouwen. Als promovendus hebben we met zeven op twaalf een goede start genomen en ik voel dat we elke week nog beter worden.”

Na een vliegende start staan we opnieuw met de voeten op de grond. Luc Stevens, trainer SVD Kortemark

Kortemarktrainer Luc Stevens zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg in het wedstrijdbegin enkele grote kansen verkwanselde. “In het eerste halfuur lieten we het na om de wedstrijd dood te maken en Veurne op een ruime achterstand te zetten”, zucht de oefenmeester. “Na de pauze trokken we, bij een 1-1-tussenstand, iets te gretig in de aanval, met als gevolg dat we twee doelpunten op de counter incasseerden. Het geluk zat ons niet mee, met afgeweken ballen die in de verkeerde voeten vielen en pogingen die aan de verkeerde kant van de paal buiten gingen. Na een vliegende start staan we opnieuw met onze voeten op de grond”, besluit Stevens.