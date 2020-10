Verrassende zege Elias Van Breussegem: “Voor het eerst dit jaar had ik goede benen” Hans Fruyt

14u52 0 Sport in de buurt Het bizarre wielerjaar 2020 afsluiten met een overwinning: voor veel renners is dat een allerlaatste doel. Elias Van Breussegem (28) heeft die zege beet. De pion van Tarteletto-Isorex won met voorsprong de kermiskoers in Nieuwrode.

Voor een niet-professioneel continentale ploeg als Tarteletto-Isorex is het niet eenvoudig ergens startrecht te krijgen. De taartjesploeg hoopte op een wild card voor de Brabantse Pijl, maar dat werd niets. Voor de Scheldeprijs in Schoten volgende week woensdag is het startbewijs wel binnen. Elias Van Breussegem zal er zijn laatste UCI-koers van dit seizoen betwisten.

“Omdat de Scheldeprijs op een plaatselijk parcours in en rond Schoten moet worden gereden, zou het een eigenaardige wedstrijd kunnen worden”, blikt Van Breussegem vooruit. “Of ik donderdag de kermiskoers in Bornem kan rijden, weet ik nog niet. Ik sta bij de reserven. Je moet daar een beetje geluk bij hebben, denk ik. De wedstrijd in Neerijse op 18 oktober kan ik rijden. Ik was net online toen die koers aan de kalender werd toegevoegd en schreef als een van de eerste renners in. Het is jammer dat je geen bericht krijg als je, doordat renners zich uitschrijven, van de invallers naar de effectieven doorschuift.”

Solo

Van Breussegem, Brakelaar die in Oudenaarde woont, haalde dit seizoen nog geen opvallende resultaten. Winst in Nieuwrode is ook voor hem verrassend. “Zondag had ik voor het eerst goede benen”, beweert Van Breussegem. “Hoe dat komt, weet ik niet. In de Ronde van Iran kwam ik vorig jaar, in mijn laatste koers, ten val. Daardoor heb ik vijf tot zes weken moeten rusten in plaats van de gebruikelijke drie weken tussen twee seizoenen. Ik kwam slecht uit de winter en kreeg dat niet opgelost. Nu misschien wel. Beter laat dan nooit.”

“Door de wind was het in Nieuwrode een lastige koers op een vlak parcours met overwegend brede tweevakswegen. In de finale reageerde ik op een uitval van Kevin Van Impe. Hij hield de benen stil, ik ging door. De finish lag nog op zes, zeven kilometer. Toch hield ik stand. Winst in een gewone kermiskoers bezorgt mij geen adelbrieven. Krijg ik de kans wil ik ook volgend jaar alles op de koers zetten. In de hoop dat alles normaal wordt.”