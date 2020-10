Verkouden Julian Mertens niet in Brabantse Pijl: “Ik hoop dat ik zondag Parijs-Tours kan rijden” Hans Fruyt

06 oktober 2020

21u07 0 Sport in de buurt Geen Brabantse Pijl voor Julian Mertens (23) morgen. De neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise stond dinsdag verkouden op en besliste, na overleg met de ploegdokter, niet te starten. Voor de broodrijder uit Lille wordt zijn debuutjaar bij de profs eentje om snel te vergeten.

De start van zijn eerste jaar bij de beroepsrenners verliep voor Julian Mertens niet zonder zorgen. Door een knieletsel miste hij de ploegstage in Calpe. Voor de lockdown kwam hij niet meer in competitie. Pas op 29 augustus hervatte hij in de Ronde van Hongarije. “Tijdens de voorbereiding op het seizoen ben ik één keer gaan lopen en liep ik een runners knee op”, zucht de kerel uit Lille. “De gevolgen van die ontsteking sleepten een hele tijd aan. Half maart kwam de lockdown en werd de competitie stilgelegd. In die periode heb ik mijn tijd genomen om dat letsel volledig te laten genezen. In de Ronde van Hongarije kon ik hernemen. Ik ben er niet naar huis gereden, mijn rentree was best oké.”

WorldTourdebuut

Mertens heeft intussen ook al zijn debuut in de WorldTour achter de rug. Hij haalde het einde van de Waalse Pijl en bolde op de top van de Muur van Hoei als 93ste over de streep, vier minuten na winnaar Marc Hirshi. Zondag kwam hij ook aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Na een val staakte hij de strijd. “Ongeveer honderd meter voorbij de plaats waar Greg Van Avermaet ten val kwam sloeg ik eveneens tegen de grond”, vloekt Mertens. “Van Avermaet knalde tegen het eerste verkeerseiland in het midden van de weg. Voor de tweede hindernis enkele meter verder werd verwittigd. Maar er was nog een derde eilandje. Ik werd wat opzij gedrumd en bleef achter het straatmeubilair haken. Op het moment zelf had ik veel pijn waardoor ik opgaf. Gelukkig valt de averij mee.”

Vermoedelijk liep Mertens na die val, zowat honderd kilometer van de streep, een verkoudheid op. “Ik belde naar de ploegdokter die oordeelde dat het, gezien de huidige gezondheidscrisis, niet verantwoord was om naar het rennershotel af te zakken”, verduidelijkt Mertens. “Begrijpelijk, ik wil niemand besmetten. Nochtans was mijn Covidtest maandag negatief. Ik hoop dat ik zondag toch nog Parijs-Tours kan rijden.”