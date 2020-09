Verdienstelijk Rupel Boom opent seizoen met scoreloos gelijkspel tegen ervaren FC Luik: “Nooit in verlegenheid gebracht” Kevin De Munter

19u40 0 Sport in de buurt Rupel Boom kwam op de openingsspeeldag thuis niet verder dan 0-0 tegen FC Luik. Of beter. Een jonge thuisloeg met vier debutanten in eerste nationale pakte een verdiend punt tegen tonnen Luikse ervaring. De Steenbakkers kregen ook de grootste (van weinige) kansen via Nzinga en Luca Polizzi, maar het bleef 0-0.

Rupel Boom was op zijn hoede voor de komst van FC Luik en zoveel ervaring, maar wat dan gezegd van de bezoekers? De Luikenaars speelden met vijf achterin en waren duidelijk niet naar Boom afgezakt om zich te laten verrassen door zoveel jeugdig enthousiasme. Een spektakelrijke wedstrijd leverde het allemaal niet op, want de organisatie primeerde bij beide ploegen, maar toch noteerden we enkele kansen.

Luca Polizzi ondernam een poging vanuit de tweede lijn waarmee Debaty de grootste moeite had en Nzinga verslikte zich in de bal net op het moment dat hij oog in oog zou verschijnen met de bezoekende goalie. Boom-doelman Deloose moest dan weer alert zijn na ook al een schot vanop afstand. Daarmee hadden we alles eigenlijk gehad en dus was de 0-0-eindstand logisch. Maar het punt was in het Boomse kamp veel meer waard dan op het eerste gezicht lijkt.

“Ik ben heel tevreden”, zegt coach Greg Vanderidt. “Voor aanvang had ik voor een punt getekend en op het veld hebben we er uiteindelijk heel hard voor gewerkt. Luik heeft andere middelen en ambities dan Rupel Boom, maar wij hebben hun sterktes prima aan banden gelegd. Het feit dat ze zich ook hebben aangepast aan ons, ervaar ik als een teken van respect.”

“In de tweede helft voetbalden we zelfs op hun helft, maar zonder onze organisatie te verwaarlozen. Als ik zie dat er met Bergiers, Cwynar, Boujhara en invaller Fabio Polizzi vier spelers op het veld stonden zonder ervaring in eerste amateur en we er toch in slagen om op tactisch vlak zo’n sterke prestatie neer te zetten, geeft ons dat een sterke basis om mee verder te werken.”

“Tot slot wil ook een pluim geven aan onze fans. We hebben een kritisch publiek, en dat mag ook, maar de supporters begrijpen nu dat we het met onze middelen moeten doen. Het terechte applaus na affluiten deed deugd.”