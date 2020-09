Verdienstelijk Houtvenne moet met 1-3 de duimen leggen tegen Hoogstraten Jef Tegenbos

23 september 2020

23u11 0 Sport in de buurt Voor Houtvenne is zijn eerste wedstrijd in tweede nationale B uitgedraaid op een nederlaag. De debutanten moesten met 1-3 de duimen leggen tegen een clever Hoogstraten.

De openingswedstrijd van de competitie was voor Houtvenne het zoveelste hoogtepunt in korte tijd. De voorbije jaren ging het voor de groen-roden razendsnel.

Druk

Hoogstraten liet niets aan het toeval over, en belette de thuisploeg uit te voetballen. Het deed dat door hoge druk te zetten. Halfweg de eerste helft bracht Verheyen de bezoekers op voorsprong. Op slag van rusten glipte Van Zantvoort door de buitenspelval en verdubbelde de score. Meteen stond Houtvenne voor een zware tweede helft. Van Aerschot scoorde vrij snel de aansluitingstreffer, en toen bezoeker Havermans zijn tweede gele kaart kreeg, leek alles opnieuw mogelijk. Maar zes minuten scoorde Fall in de rebound zijn eerste treffer voor Hoogstraten. Houtvenne kreeg eveneens kansen, maar in de zone van de waarheid liep het niet altijd naar wens.

Efficiënt

“Dat wordt een voornaam gegeven”, verwees Glenn Van Asten naar de afwerking. De aanvoerder van Houtvenne kon niet ontevreden zijn over de prestatie van zijn team. “Maar in tweede afdeling is goed presteren niet voldoende. Hoogstraten is een ploeg die ervaring heeft. Wij zullen een leerproces doormaken. Zondag trekken we met nieuwe moed naar Diegem.”

Elise Vander Sande

Houtvenne had evenwel alle reden om trots te zijn. Ondanks het feit dat ze dinsdag Belgisch kampioene wielrennen bij de dames elites zonder contract werd, zat Elise Vander Sande woensdagavond op de bank bij Houtvenne. Elise, die haar diploma van Revalidatietechniek en Kinesiste behaalde, behoort tot de medische staf van Houtvenne.

Houtvenne: Pauwels, Ofori, Koçak (70' Mols), Wouters, Vervoort (70' Vermeiren), Van Bauwel (70' Cannaerts), Van Aerschot, Michiels, Da Silva, Jacobs, Van Asten.

Hoogstraten: Nolle, Van Dooren, Naqqadi, Fall, Van Zantvoort, Kuijlaars (85' Meeusen), Van de Venne, Havermans, Verheyen, Meeuwis, Tilburgs.

Doelpunten: 25' Verheyen (0-1), 45' Van Zantvoort (0-2), 54' Van Aerschot (1-2), 66' Fall (1-3).

Geel: Wouters, Michiels, Naqqadi.

Rood: Havermans (2xgeel).