Verdediger Hannes De Middeleer helpt Borsbeke op weg naar winst: “Op ideaal moment gescoord” Kristophe Thijs

04 oktober 2020

18u06 0 Sport in de buurt De Toekomst Borsbeke had het in de tweede provinciale B niet onder markt tegen de stugge fusieclub Nokere-Kruishoutem. De bezoekers keken al vlug tegen een achterstand aan nadat een schot via het been van Hannes De Middeleer in doel belandde. De centrale verdediger bracht echter net voor de rust zijn ploeg opnieuw langszij, waarna vroeg in de tweede helft Arno Hiers via strafschop Borsbeke een tweede driepunter op rij bezorgde.

Nadat hij enkele seizoenen het mooie weer maakte bij SV Sottegem is centrale verdediger Hannes De Middeleer al een aantal jaren actief bij de Zebra’s. De zelfstandige kinesist uit Sint-Lievens-Esse staat niet meteen gekend als een scoremachine, maar zijn doelpunt van zaterdagavond was wel eentje van waarde. “We hebben het nooit makkelijk bij Nokere-Kruishoutem. Nadat we ongelukkig op achterstand kwamen nadat een bal via mijn been over onze doelman caprioleerde, gingen we te overhaast op zoek naar de gelijkmaker. Gelukkig kon ik net voor de rust op hoekschop raak koppen”, legt De Middeleer uit.

Gemiste strafschop

Coach Sammy Van Den Bossche riep tijdens de rust zijn jongens op om niet te overhaast te voetballen en die oproep viel niet in dovemansoren. “We kregen aan het begin van de tweede helft een terechte strafschop en Hiers zette die perfect om. We speelden niet ons beste voetbal nadien, maar kregen wel vier tot vijf kansen om de match defintief te beslissen. Dat deden we niet, zodat het nog bibberen was nadat de thuisploeg in het slot ook een penalty kreeg. Gelukkig ging die er niet in en konden we zo alsnog onze tweede driepunter op rij in de wacht slepen”, aldus De Middeleer.

De 25-jarige rots in de branding van de Borsbeekse verdediging hoopt dit seizoen met zijn ploeg mee te kunnen strijden voor de prijzen. “Maar er zijn in deze reeks heel veel ploegen die hiervoor in aanmerking komen. Je moet elke match op niveau acteren om punten te pakken. Een uitschieter zoals Munkzwalm vorig seizoen zit er nu niet tussen. Wij hebben ambitie, maar vanzelfsprekend zal het niet worden. Naar welke matchen ik het meest uitkijk? Uiteraard die tegen mijn ex-ploeg Sottegem, al is Burst ook altijd een leuke affiche”, weet De Middeleer die samen met broer Jasper het Borsbeekse shirt draagt.