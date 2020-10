Vanessa Sterckendries sluit zomersezoen af met tweede plaats in het Keniaanse Nairobi Geen foto beschikbaar Redactie

04 oktober 2020

12u39 0 Sport in de buurt Vanessa Sterckendries sloot haar verkort zomerseizoen af in het Keniaanse Nairobi. Tijdens de Kip Keino Classic slingerde ze de hamer 68,39m ver en daarmee werd ze tweede achter de Venezolaanse Rosa Rodriguez. Sterckendries had eerder dit seizoen al tweemaal haar eigen nationaal record verbeterd en miste de zeventig meter met slechts negen centimeters.

Ook voor Vanessa Sterckendries werd het een speciaal jaar wegens de coronamaatregelen. “In ons land mochten er slechts vanaf augustus officiële wedstrijden gehouden worden, zodat ik gedwongen werd in het buitenland naar mogelijkheden uit te kijken. Zo wist ik op 5 juli in het Zwitserse Winterthur mijn Belgisch record met 67,78m te evenaren. Dat was even balen, want ik wist dat ik beter kon. Drie dagen later in het Franse Rijsel was het al zover. Ik haalde daar 68,39m”, vertelde de atlete van Olympic Essenbeek Halle, die in Herent woont en daar ook verschillende supporters telt.

Zezvzntig meter

Het hoofddoel van Vanessa Sterckendries lag echter nog iets verder, meer bepaald op zeventig meter. “Daar streef je nogal logisch naar, wanneer je zo dicht bij die grens komt, zeker daar ik nogal regelmatig ben in competitie. Met trainer Alex Malachenko, zelf een hamerslingeraar in een vorig leven, werkten we daarnaar.”

Op 23 augustus was het bijna zo ver in het Duitse Leverkusen. “Ik bereikte daar net mijn doel voor dit jaar niet, want mijn beste worp werd 69,91m opgemeten. Spijtig natuurlijk van die negen centimeters, maar het leverde toch een stevige verbetering van mijn Belgisch record op. Ik hoopte nog beter te doen in Frankrijk, waar ik nog twee keer aan de slag kon. Maar dat zou quarantaine betekend hebben bij de terugkeer en dat wou ik vermijden natuurlijk.”

De meeting in Nairobi, die mede door landgenoten in goede banen werd geleid, bleek het enig overblijvend alternatief ondanks de lange reis van zowat acht uur. De Venezolaanse Rosa Rodriguez pakte bij haar derde poging uit met 69,55m en dat betekende een ideale trigger voor Vanessa Sterckendries. Zo lukte ze bij de vierde beurt 68,39m, net zover als haar record in Rijsel, maar verder geraakte ze niet meer. “De zeventig meter zal voor volgend jaar zijn, want dit was mijn laatste wedstrijd van dit jaar”, stelde ze.