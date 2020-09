Valerie Demey strijdt zaterdag om regenboogtrui in Imola: “Miijn vorige WK’s waren geen groot succes” Hans Fruyt

25 september 2020

17u58 0 Sport in de buurt Valerie Demey (26) komt zaterdag in Imola aan de start van haar vierde WK voor vrouwen elite. In Harrogate (2019) en Innsbruck (2018) haalde de Oostkampse het einde niet. Haar eerste regenboograce in Doha (2016) sloot ze als 68ste af, op een handvol seconden van winnares Amalie Dideriksen.

Het BK in Anzegem eerder deze week leverde de renster van CCC-Liv twee gewaarwordingen op. Tevreden over haar prestatie in de achtervolging op het ontsnapte duo Lotte Kopecky-Jolien D’hoore. Teleurgesteld over het gebrek aan organisatie in het peloton achter de twee leiders. “Ik ben blij met mijn wedstrijd, niet met het resultaat, ook omdat er niet veel meer op mijn eindsprint zat”, vertelt Demey dinsdag. “Ik heb geen idee wat ik van het WK in Imola mag verwachten. Mijn voorgaande wereldkampioenschappen waren niet echt een succes. Dat had ook met enkele tegenslagen te maken. Bovendien was mijn vorm de voorbije WK’s nooit top.”

Durf gekweekt

Dat is nu anders. Door de coronacrisis staan ook bij de vrouwen nog een hele reeks klassiekers op de kalender. Tijdens het BK toonde Demey dat haar vorm in orde is. “Het WK is inzake niveau het hoogste van het hoogste, ik hoop dat ik in Imola een goeie en mooie wedstrijd kan rijden”, gaat de Oostkampse voort. “De voorbije koersen heb ik durf gekweekt. Ik durf aanvallen, die lijn wil ik op het WK doortrekken. De Nederlanders zullen de koers in handen moeten nemen. Voor ons lijkt anticiperen de beste tactiek, maar alle andere landen zullen daar ook zo over denken. Dat wordt dus heel erg moeilijk. Met een kopvrouw zullen wij niet werken. Indien Lotte Kopecky, de nieuwe Belgische kampioene, in de WK-selectie zou zitten, zou het een ander verhaal zijn. Ik vermoed dat ieder van ons tijdens het WK zijn gang zal mogen gaan. Tot wat dat zal leiden weet ik niet.”

Na het WK staan Gent-Wevelgem (11/10), de Lotto Belgium Tour (13-15/10) en de Driedaagse Brugge-De Panne (20/10) op haar programma. Demey hoopt ook enkele andere klassiekers te rijden. “Er staan nog wat plaatsen open, hopelijk heeft iedereen tijdens het BK gezien dat ik in orde ben.”