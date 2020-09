Valentin Mahieu en KVK Westhoek staan voor uitmatch in Harelbeke: “Voor het vertrouwen punten pakken” Erik De Block

24 september 2020

14u38 0 Sport in de buurt Tweedenationaler KVK Westhoek trekt zaterdag naar het Forestiersstadion van KRC Harelbeke. “Een mooie affiche”, blikt Valentin Mahieu op het duel vooruit. “Na onze nederlaag van vorige zondag thuis tegen Sparta Petegem zullen we proberen de drie punten te pakken. Het seizoen met een nul op zes inzetten, zou niet goed zijn.”

De komende tegenstander van Westhoek speelde woensdag op SC Lokeren-Temse gelijk (1-1). “De ploeg van de Ratten is redelijk gewijzigd”, stelt Mahieu. “Hun defensie is ongeveer dezelfde gebleven, maar in de andere linies hebben ze nogal wat andere jongens. We weten niet echt wat we mogen verwachten. Het wordt zaterdag alvast een weerzien met ex-ploegmaats Gianni Derieuw en Indy Vancraeyveld.”

In de val gelokt

Het team van trainer Bruno Debo maakte op de eerste speeldag tegen Petegem geen goede beurt. “In het begin van de match vond ik ons niet de mindere, maar we werden twee keer na balverlies op de counter koud gepakt”, blikt Mahieu terug. “We zijn door een ervaren ploeg we in de val gelokt. Op Harelbeke moeten we voor het vertrouwen punten pakken. We moeten vermijden om, zoals vorig seizoen, in de problemen te komen. Het is niet zo dat er nu druk is, want het is nog maar het begin van het seizoen. Er is ook genoeg kwaliteit in de ploeg. We komen wel niet gemakkelijk tot scoren. Dat is dus een werkpunt.”

Valentin Mahieu staat bij Westhoek centraal achteraan, naast aanvoerder Stijn De Deygere. “Ik sta het liefst op die positie”, verklaart Mahieu. “In de twee bekerwedstrijden speelde ik op het middenveld. Zondag stonden we met drie man op het middenveld. In die linie zijn Sibert Himpe (21 jaar, red.) en Yentl Dewilde (17 jaar, red.) redelijk jong. Het vertrek van aanvoerder Jonas Vandermarliere is natuurlijk een verlies. Vooraan is er dan weer redelijk wat concurrentie.”

Met Robaeys en Hornois in selectie?

Jason Robaeys en nieuwkomer Yan Hornois (ex-Menen) trainen voluit mee. “Al sedert vorige week en misschien neemt de coach hen op in de selectie”, besluit Mahieu, die in het Ieperse Crack Stadion begonnen is aan zijn tweede seizoen. Eerder speelde Mahieu vijf jaar in het eerste elftal van KSCT Menen. Daarvoor was de voormalige jeugdspeler van SK Nieuwkerke aan de slag bij achtereenvolgens KVK Ieper, SV Roeselare, Zulte Waregem en KV Kortrijk.

Jérémie Cremers speelt zaterdag tegen zijn ex-ploeg. Met Kenny Van Damme speelt er bij de Ratten een ex-speler van Westhoek.