Unanimiteit in beide kampen na 0-2-zege van Olsa Brakel bij Wetteren: “Er valt niets op af te dingen” Xavier De Naeyer

04 oktober 2020

20u23 2 Sport in de buurt In tweede nationale A won Olsa Brakel het Oost-Vlaamse duel bij Wetteren met 0-2. Brakel-doelman Jasper Otte en Wetteren-coach Steven Blomme zagen allebei een verdiende uitzege.

Een zeer vroeg kantelpunt in de wedstrijd was de redding van Jasper Otte op de doorgebroken Michiel De Bruycker. De doelman voorkwam na zeven minuten de voorsprong voor Wetteren en hield zijn netten schoon voor de tweede week op rij. Het leverde Olsa Brakel een deugddoende eerste driepunter op. “Ik zag dat de aanvaller van Wetteren begon te twijfelen en kon daarvan profiteren”, reageert Otte. “Behalve nog een bal die ik onder de lat moest halen, kwam Wetteren weinig aan kansen toe. Wij speelden het goed uit en vonden in de tweede helft een mannetje meer op het middenveld dankzij een tactische ingreep. Daarmee schakelden we de Wetterse aanvoer naar hun spitsen uit. Op deze 0-2-zege valt volgens mij niets af te dingen. Ons verdedigend blok staat er al twee matchen en dankzij deze overwinning zitten we met vijf op negen goed op schema. We blijven ongeslagen en mogen hier vertrouwen uit halen.”

Opnieuw stilstaande fases

Ook de verliezende coach Steven Blomme was duidelijk over de 0-2-nederlaag. “Op basis van de hele wedstrijd maken wij geen aanspraak op een punt. Beide ploegen zochten een eerste overwinning en dan komt het vaak op het mentale aan. Op dit niveau hangt het voor ons van details af. Die dot van een kans in de beginfase is daar een goed voorbeeld van. Die had erin gemoeten en dan krijg je een volledig ander verhaal. Aan de overkant slikten we opnieuw een tegendoelpunt op een stilstaande fase. Dat had eenvoudig vermeden kunnen worden. In drie wedstrijden kregen we nog altijd geen enkele veldgoal tegen. Na de pauze waren er misschien wel een paar halve kansjes, maar we vonden geen manier om gestructureerd aan een goede aanval te komen. We blijven voorlopig in hetzelfde bedje ziek en moeten daar deze week goed over nadenken. We gaan ons niet verstoppen aan die drie wedstrijden op een week tijd, want elke club zal dat dit seizoen meemaken. Het is wel positief dat we nu een volledige week kunnen toeleven naar Dikkelvenne.”