Ulrike De Frère (SV Zulte Waregem) na twee goals en makkelijke bekerkwalificatie: “In Super League is vijfde of zesde plaats het doel” Hans Fruyt

28 september 2020

18u33 0 Sport in de buurt SV Zulte Waregem plaatste zich zaterdag makkelijk voor de achtste finales van de Beker van België. Ladies Genk B werd met 6-0 ingeblikt. Door een speling van het lot wacht Essevee in de volgende ronde (31/10) een thuismatch tegen Anderlecht, de ploeg die in de competitie in Zulte met 0-11 triomfeerde.

Die 0-11 verwerken: dat was tijdens de interlandbreak de opdracht voor de omkadering van Zulte Waregem. Een doelpunt van Lotte De Wilde na amper drie minuten nam in de bekermatch tegen eerstenationaler Genk B meteen alle twijfels, indien die er nog waren, weg. Geena Lisa Buyle en Noa Delhaye dreven de voorsprong nog voor de rust op. Buyle scoorde in de tweede helft nog eens, Ulrike De Frère nam twee treffers voor haar rekening.

“Nog voor de aftrap van deze bekermatch stonden bij ons alle neuzen weer in dezelfde richting”, benadrukt De Frère die na drie jaar Anderlecht terugkeerde naar Zulte Waregem. “In de aanvangsminuten kreeg ik al twee kansen. Het was goed dat Lotte De Wilde voor een vroege voorsprong zorgde. Ook al verwacht iedereen dat een ploeg uit de Super League een eerstenationaler opzijzet. Van trainer Angelo Gaytant mag ik op de flank spelen. Normaal op positie ‘zeven’, maar links kan ook. Ik heb drie jaar Anderlecht achter de rug. Het eerste seizoen heb ik veel gespeeld. De twee volgende minder, was ik voornamelijk invaller en speelde ik regelmatig met de B-ploeg. Toch heb ik in die periode bij paars-wit veel geleerd.”

Geen verloren jaren

Waarmee Ulrike De Frère wil zeggen dat het geen verloren jaren waren. Met Zulte Waregem hoopt ze in de Super League een goeie middenmoter te worden. Zaterdag staat een verplaatsing naar Club Brugge op de kalender, een week later een thuismatch tegen AA Gent Ladies. Een match die op het Regenboogstadion in Waregem wordt gespeeld en door Eleven Sports rechtstreeks in beeld wordt gebracht. “We proberen zowel tegen Brugge als Gent iets te oogsten”, gaat de studente lichamelijke opvoeding voort. “In de Super League zijn Anderlecht en Standard te hoog gegrepen. De andere ploegen moeten we aankunnen. Tegen Charleroi en Woluwe moeten we zeker punten pakken. Een vijfde, zesde plaats is het doel.”