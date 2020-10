Uitblinker Walid Houssane bezorgt Pepingen-Halle tegen Hades eerste zege: “Deze winst was meer dan verdiend” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

Pepingen-Halle en Hades zorgden voor een merkwaardige wedstrijd. In de eerste helft hadden de bezoekers het betere spel, maar kwam de thuisploeg op voorsprong. Na de rust was Pepingen-Halle heer en meester tegen een onmondig Hades. Op de 2-0-winst van de thuisploeg viel dan ook weinig aan te merken.

Voor de rust had Pepingen-Halle een lastige klant aan Hades. De Limburgers stonden niet voor niets bovenaan de rangschikking met het maximum van de punten. Uitblinker Walid Houssane opende diep in de eerste helft de score. “We hadden al een kans gekregen via Baras. Hij kon zich goed doorzetten, maar zijn schot ging over. Hades kreeg op zijn beurt twee kansen. De wind was een ongelooflijke spelbreker. Ik heb zelden in mijn carrière zo afgezien door de weersomstandigheden. Ik opende de score op aangeven van Stan Vandenbrande. Hij stuurde me perfect de diepte en ik bleef beheerst voor doel. Dat doelpunt gaf uiteraard vertrouwen.”

Geen stormloop

Na de rust verwachtte iedereen een stormloop van Hades. Die kwam er hoegenaamd niet. De Limburgers eisten bij momenten de bal wel op, maar deden er niets mee. Bezoekend gevaar kwam er niet. De betere kansen waren integendeel voor de thuisploeg. Kort voor tijd mocht Aalhoul een vrije trap van Figys binnenkoppen. Houssane zag dat het goed was. “Bij 2-0 was de match natuurlijk gespeeld. Deze winst was meer dan verdiend. In de tweede helft heeft de tegenstander letterlijk geen enkele kans meer gekregen. Als ploeg hebben we goed gewerkt. Dat belooft voor de komende topper tegen Eendracht Aalst.”

Peptalk

Ook coach Jean-Louis Meynaert was tevreden met de 2-0-zege. Hij zag een ploeg die negentig minuten lang heeft gestreden voor elke bal. De peptalk was duidelijk. “Er is geen enkele leidersploeg die bij ons komt winnen. Ik kan niet anders dan elke speler persoonlijk feliciteren. Ik heb het niet alleen over de basisspelers. Ook de bankzitters verrichtten prima werk. We hebben de ploegopstelling noodgedwongen nochtans moeten aanpassen (Julien Pé was geblesseerd op het middenveld, red.). Toch is het ons gelukt om als een hecht blok op het veld te staan.”