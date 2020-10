Uitblinker Joren Paulus en Spouwen-Mopertingen winnen verdiend van teleurstellend Heur-Tongeren Guido Gielen

04 oktober 2020

19u09 0 Sport in de buurt Na amper één minuut zat Spouwen-Mopertingen op rozen in de Zuid-Limburgse thuisderby tegen Heur-Tongeren. Lance Voorjans stuurde Reda Cokgezen in het straatje en op zijn schuiver verkeek de Tongerse doelman Lennert Vandecaetsbeek zich compleet. Iets na het halfuur trapte uitblinker Joren Paulus magistraal een vrije trap in de kruising. Na de rust kon Heur-Tongeren geen vuist maken en Lance Voorjans zorgde voor de kurkdroge 3-0-cijfers. Uitblinker en rots in de branding Joren Paulus (25) was in zijn nopjes met de eerste overwinning van het seizoen en dat tegen zijn ex-club.

“Vorige woensdag kregen we een thuispandoering tegen Hades. We werden door iedereen uitgelachen en als grootste degradatiekandidaat naar voren geschoven. Zaterdag na de training riep coach Wim Hayen en sportief manager Jan Schoefs iedereen samen voor een groepsgesprek. Tegen Heur-Tongeren moesten we onze tanden laten zien en vechten voor elke bal. De opdracht was het leder laten aan de Eburonen en voor de grote rechthoek één stevig blok vormen om dan bij de omschakeling voor gevaar te kunnen zorgen.”

Het zat jullie wel mee. Na amper één minuut op voorsprong. Ook tactisch had coach Wim Hayen ingegrepen, want jij speelde nu centraal achterin. Heeft dat het verschil gemaakt, want je hield krachtpatser Dango Dine knap uit de wedstrijd ?

“Dat heeft allemaal een rol gespeeld, maar niet het verschil gemaakt,” verrast het ex-jeugdproduct van Heur-Tongeren. “Het groepsgevoel heeft ons die eerste drie punten opgeleverd. Samen strijden voor elkaar en oog hebben voor de organisatie. Ik speelde vorig seizoen onder Guido Brepoels bij Diest als linksback of centrale verdediger. Onze coach wist dat en ik moest hard knokken om de beresterke Dango Dine lam te kunnen leggen. Dat lukte vrij aardig (lacht).”

En nog een knap doelpunt op vrije trap. Lukte dat in het verleden ook ?

“Ik heb vorig seizoen bij Diest ook een paar keer gescoord op een vrije trap. Het was afgesproken dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen bij de vrije trappen.”

De eerste drie punten zijn binnen. Toch zal dit jeugdig Spomo het zwaar krijgen om het behoud te verzekeren. Of vergis ik mij ?

“We moeten ons optrekken aan deze prestatie en trachten de lijn door te trekken volgende week bij Cappellen. Natuurlijk zijn we niet blind voor de gebreken. We hebben veel nieuwe jongens en het is een vrije jonge ploeg. Ook de kern is smal. Hopelijk blijven we gespaard van blessures en schorsingen, want veel tegenslagen kunnen we niet opvangen. Anderzijds, is hier zeker kwaliteit genoeg om veel teams pijn te doen. Vooral thuis moeten we onze punten pakken. De organisatie staat nu op punt en een vernedering zoals tegen Hades zal ons niet meer overkomen. Of er versterking komt? Voorlopig zullen we het moeten doen met deze jongens. We hebben een rechtstreekse concurrent een tik uitgedeeld en dit moet ons een boost geven. Bovendien is Jan Schoefs nog op zoek naar versterking, maar wil geen dingen forceren.”

Je bent ijzersterk in de verdediging. Waarom koos je voor Spomo en niet voor een club uit de top ?

“In Diest gingen een aantal dingen veranderen. We zaten niet meer op dezelfde golflengte. Spomo kwam snel aankloppen en ik werd hier uitstekend opgevangen. Bovendien deden ze niet moeilijk omdat ik nog zaalvoetbal speel bij Renolim Borgloon. Daar moesten ook een aantal sterkhouders vertrekken, maar doen we het momenteel uitstekend. Ik heb dat ook hier in de groep gesmeten. Met karakter tonen en vechtlust voor elkaar kan je veel bereiken. Ik ben dan ook overtuigd dat het een zwaar seizoen zal worden, maar dat we het behoud zullen veilig stellen”, besluit Paulus.