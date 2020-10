Ugo De Wilde na een seizoen vol pech weer naar het podium in Formula Renault Joost Custers

12 oktober 2020

13u32 0 Sport in de buurt Na een fantastische start en een zeer goede race in de regen op zaterdag, kon de Arden Motorsport rijder Ugo De Wilde eindelijk op het podium klimmen in de Eurocup Formula Renault. Op zondag werd hij geremd door pech.

Hij zat in het ritme van de besten sinds het begin van het Spaanse weekend, klokte de derde tijd na de vier uur durende vrije trainingen van donderdag, was zesde en dan derde in de collectieve tests op vrijdag en uiteindelijk vond Ugo De Wilde de weg terug naar het podium. Maar dat gebeurde noch op het verwachte moment, noch onder de verwachte omstandigheden.

Ugo was derde na de eerste ronde van de race op zaterdag, maar kon geen weerstand bieden aan de terugkeer van Caio Collet. “Wij waren bij onze afstellingen voor droge baan gebleven en ik durfde niet te hard aan te vallen uit angst om dan alles te verliezen in deze zeer delicate omstandigheden. Ik kon wel vlot het ritme volgen van Franco Colapinto, maar met de spray die door zijn wagen werd opgeworpen en mijn bedampte vizier, had ik niet veel zicht. Daarenboven moest ik ook nog mijn achteruitkijkspiegels in het oog houden want er waren er enkele die veel druk kwamen zetten. Ik koos ervoor geen weerstand te bieden aan Caio om zo te vermijden dat Saucy en heel het peloton achter hem op die manier direct in mijn kielzog zouden komen. Het was een tactiek die goed werkte. Op twee rondes voor de finish zag ik plots Colapinto voor mij van de baan gaan in bocht 6. En zo kon ik mijn plaats op het podium weer recupereren. Voor één keer in mijn carrière had ik eens wat geluk, dat is waar. Het is maar net zo eerlijk, gezien de zaken. Je moest boven alles op de baan blijven en ik denk dat ervaring hier een grote rol heeft gespeeld.”

En nu naar Spa

Dag voor dag drie jaar geleden klom hij hier op zijn veertiende voor het eerst op een podium in een wedstrijd voor eenzitters. Dat was in de Franse F4. Ugo kon met zijn 19de beker naar huis nadat hij de beide leiders van het kampioenschap, Victor Martins en Caio Collet, vergezelde bij de podiumceremonie. “Dit was goed voor het moreel”, vertelt Ugo. “We hadden een moeilijke eerste seizoenshelft. Ik hoop dat we de mogelijkheid krijgen om het seizoen af te maken en dat het tweede gedeelte veel positiever zal verlopen, met de verhoopte resultaten.”

De volgende etappe is er binnen twee weken, op Francorchamps in het voorprogramma van de 24 Uren van Spa. Het is een thuiswedstrijd voor Ugo en hij hoopt om opnieuw een podium te halen...