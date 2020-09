Tyson Borremans slaat twee vliegen in één klap: “Escanaffles was een ferme opsteker” Erik Vandeweyer

30 september 2020

09u07 0 Sport in de buurt Tyson Borremans heeft in Escanaffles een dubbelslag kunnen slaan. De nieuweling uit Geraardsbergen had zijn zinnen gezet op de groene trui. In dat opzet slaagde hij, maar hij won meteen ook de wedstrijd. De koers in Escanaffles maakte deel uit van Challenge Groupe Tess. De Geraardbergenaar weet na deze prestatie dat hij klaar is voor het Belgisch kampioenschap dat volgende week in Affligem wordt gereden.

Het werd nochtans een bewogen race in Escanaffles. Tyson Borremans legt uit. “Ik heb er een nat pak aan overgehouden en dat kwam niet alleen door de regenval. Voor mij was er tijdens de koers een valpartij die ik niet helemaal kon ontwijken. Het gevolg was dat ik in de beek belandde. Gelukkig was er geen verdere averij en kon ik vooraan weer aansluiten. Er ontstond een kopgroep van 21 renners die de wedstrijd kleur gaf.”

Andere bedoeling

Tyson Borremans wou in eerste instantie zijn groene trui in het regelmatigheidscriterium veiligstellen. “Om voldoende punten te verzamelen voor het groen mengde ik me drie keer in de tussensprinten. Die won ik ook telkens, zodat mijn eerste doel binnen was. Ik vreesde echter dat ik te veel krachten had verspild in die tussensprinten, waardoor ik in de finale misschien wat krachten zou missen. Zo een goede benen had ik niet verwacht. In de sprint zag ik een klein gaatje. Het lukte me om door te schuiven en uiteindelijk met bijna een fietslengte verschil te winnen. De winst in Escanaffles was een ferme opsteker. Ik won dit seizoen al twee keer en werd drie keer tweede. Slechte cijfers zijn dat niet, ook al omdat het een korte campagne is.”

Laatbloeier

Tyson Borremans is pas aan zijn tweede wielerjaar toe. “Het klopt dat ik pas vorig jaar met wielrennen begonnen ben. Niemand in de familie was me op dat vlak voorgegaan, maar ik ging wel vaak kijken naar koersen. Ik sloot me aan bij Onder Ons Parike en de trein was meteen vertrokken. Intussen heb ik al gemerkt dat ik best wel van golvende omlopen hou, maar het moet ook niet te gek worden. De Vlaamse Ardennen kunnen, de Waalse Ardennen veel minder. Hoewel corona voor een merkwaardig seizoen zorgde, heb ik sinds deze zomer toch aan zestien wedstrijden kunnen deelnemen. Als het lukt, start ik zelfs twee keer per weekend. Op één interclub in Nederland na ging het wel allemaal om kermiskoersen.”

Belgisch kampioenschap

Met deze conditie mag Tyson Borremans op het Belgisch kampioenschap zeker tot de kanshebbers gerekend worden op een ereplaats. “Ik ken het parcours in Affligem. In principe moet het me inderdaad liggen. De laatste twee kilometer gaan lichtjes omhoog. Een BK inschatten is moeilijk, er zijn veel renners die het aankunnen. Na het BK op de weg volgt eventueel nog het BK tijdrijden in Borlo. Het zou mooi zijn, als ik daar de top tien kon halen.”