Tyson Borremans laat Belgische titel liggen op BK nieuwelingen: “Ik dacht echt dat ik ging winnen.” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

10u02 0 Sport in de buurt Zondag strandde Tyson Borremans op de tweede plaats op het Belgisch wegkampioenschap bij de nieuwelingen in Affligem. In normale omstandigheden zou de Geraardsbergenaar vrede hebben kunnen nemen met deze dichtste ereplaats. Nu waren de druiven echter zuur. Borremans juichte te vroeg en verspeelde daardoor de titel. Een echt ‘Alaphilippeke’ dus.

Het BK in Affligem stond bol van de hectiek, maar dat verbleekte bij de eindsprint. Tyson Borremans had het goud in handen, maar stak die te vroeg in de lucht. Aaron Dockx remonteerde hem nog op de meet. De onfortuinlijke Borremans was na afloop zwaar aangeslagen, maar reageerde bijzonder waardig en sereen.

Veel emoties

Hoe vaak krijgt een renner de kans om Belgisch kampioen te worden? Tyson Borremans zal het BK in Affligem nooit vergeten. Toch mag hij fier zijn. Hij maakte mee de koers en sprintte foutloos tot de laatste vijf meter. “Ik voelde me zegezeker, ik dacht echt dat ik ging winnen. Toen ik Vlad Van Mechelen zag aanzetten, ging ik hem vlot voorbij. Ik had niet de indruk dat ik nog ingehaald kon worden en stak dan ook de armen vroeg in de lucht. Te vroeg. Ik heb een echt ‘Alaphilippeke’ gedaan. Het ergste is nog dat ik tijdens de sprint in Luik-Bastenaken-Luik met de wereldkampioen heb zitten lachen. Dit zou me nooit overkomen. Nauwelijks één week later maakte ik dezelfde fout. Het is zwaar om dragen, maar ik kan enkel maar leren uit de fouten. Ik wens trouwens proficiat aan Aaron Dockx en Vlad Van Mechelen (derde, nvdr.).”

Sterke koers

Voordien trad Tyson Borremans al enkele keren op de voorgrond. “In de tweede ronde had ik al eens geprobeerd om weg te geraken uit het peloton. Eén ronde lang kon ik in de spits rijden, maar toen werd ik opnieuw ingerekend. Meteen had ik door dat het moeilijk zou zijn om weg te geraken en heb ik me gespaard. In de sprint zat ik goed geplaatst. Het hele verhaal klopte tot het einde. Of bijna het einde.”

Toch tevreden

Het is misschien een schrale troost, maar Tyson Borremans kan terugblikken op een goed seizoen. “Zes keer haalde ik het podium, twee keer kon ik winnen. Gezien de beperkte kalender is dat inderdaad een mooi resultaat. Ik heb geprobeerd om zo vaak mogelijk te koersen. Als het mogelijk was, werkte ik twee wedstrijden in één weekend af. Uiteindelijk staan er toch een twintigtal koersen op de teller.”

De toekomst

Het seizoen van Tyson Borremans is nog niet voorbij. “Op het einde van de maand werk ik in Borlo nog het Belgisch kampioenschap tijdrijden af. De top tien halen zou mooi zijn. In november richt ik me dan weer op de pistemeetings. Het omnium staat daarbij centraal. Ik kan ook al meedelen dat ik volgend seizoen gewoon bij Onder Ons Parike blijf. Ik ben daar tevreden.”