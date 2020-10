Tweedejaarsnieuweling Wout Vansteenkiste is outsider op BK: “Doel is top tien, maar top vijftien is ook mooi” Hans Fruyt

07 oktober 2020

18u12 0 Sport in de buurt Voor nieuwelingen eindigt dit bizarre wielerjaar met twee Belgische kampioenschappen. Tweedejaars Wout Vansteenkiste uit Aartrijke rijdt enkel de wegwedstrijd in Affligem. Voor de pion van Jonge Renners Roeselare wordt het zondag de afsluiten van het seizoen.

“Top vijftien rijden zou mooi zijn, top tien is mijn doel”, blikt Vansteenkiste vooruit naar de nationale titelstrijd. “Hoe het parkoers eruit ziet, weet ik nog niet. Dat zie ik zondag tijdens de verkenning wel. We mogen niet met Yoran Van Gucht naar de streep, want dan zijn we allemaal geklopt. Ik vermoed dat er veel aanvalspogingen zullen komen. Tijdens de Keizer der Nieuwelingen reed ik vorige zondag met onder meer Van Gucht naar twee vroege aanvallers. In de finale moest ik Viggo Van Neste, Niels De Clerck en Nils Maerevoet laten rijden. Van Gucht en Thibo Germonprez reden vervolgens nog weg. In Tielt heb ik afgezien. In de slotronde zat ik heel dicht tegen krampen. Meer dan de zevende plaats zat er niet in.”

Met acht naar Affligem

Bij de tweedejaarsnieuwelingen kan Van Gucht zichzelf opvolgen. De Oost-Vlaming werd al vier jaar op rij – drie keer bij de aspiranten, vorig jaar als eerstejaarsnieuweling – nationaal kampioen. Uitdagers zijn er bij de vleet. Daarbij denken we onder meer aan Jarne Jonckheere, Niels De Clerck, Nils Maerevoet, Thibo Germonprez, Maxence Place en veldrijder Aaron Dockx. Ongetwijfeld vergeten we nog enkele kanshebbers. Wout Vansteenkiste zakt met zeven ploegmaats van Jonge Renners Roeselare naar Affligem af. “Als team kunnen we tijdens het kampioenschap iets betekenen”, vermoedt de student economie-wiskunde. “Dat zullen we op bepaalde momenten toch proberen uitspelen. In Torhout zit ik in het vierde jaar secundair onderwijs. De combinatie met school is niet altijd makkelijk. Uiteraard laat ik school altijd primeren. Het seizoen is bijna gedaan. Dan is het niet moeilijk om de studies voorrang te geven. Volgend seizoen, bij de overstap naar de junioren binnen Jonge Renners Roeselare, zal ik enkele keren keuzes moeten maken.”

Wat niet altijd evident is. Het BK voor tweedejaarsnieuwelingen vangt zondag om 15.30 uur aan. De eerstejaars beginnen om 12.30 uur aan hun titelstrijd. Yarno Van Herck is topfavoriet. Viggo Van Neste en Sente Sentjens worden uitdagers. Ook Steffen De Schuyteneer en Milan Van den Haute lijken niet kansloos.