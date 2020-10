Twee weekends Limburgse Masters op Tenniscentrum Alken Werner Thys

01 oktober 2020

13u04 0 Sport in de buurt Zaterdag en zondag worden op Tenniscentrum Alken de Masters van het Limburgse enkelcriterium afgewerkt, een week later knokken ook de dubbelspelers om de gewestelijke titels in Alken. Dat de organiserende club heel wat eigen spelers op deze titelstrijd afvaardigt betekent voor Alken-voorzitter Bernard Knapen een zeer mooie extra.

De laatste jaren profileert Tenniscentrum Alken zich vooral tot één van de belangrijkste clubs op het Belgian Circuit. Met zowel een vijfsterrentoernooi tijdens het winter- als het zomerseizoen komen twee keer per jaar de nationale toppers naar Alken afgezakt. Deze keer knokken de Limburgse criteriumspelers in Alken om de gewestelijke prijzen. Deze week – zaterdag en zondag – worden onder leiding van Werner Rijken de Enkel Masters afgewerkt, volgende week zaterdag volgen de Dubbel Masters met Patrick Engelen als wedstrijdleider.

“Een verdiende bekroning”

“Het zijn moeilijke tijden en ik ben echt blij dat deze Masters kunnen afgewerkt worden”, aldus Alken-voorzitter Bernard Knapen. “De spelers uit alle categorieën verdienen het om bekroond te worden voor hun sterk seizoen. Begin augustus organiseerden wij ons vijfsterrentoernooi volledig coronaproof en ook deze keer op de Masters zal dat weer gebeuren. Voor ons als club betekent het alleen wat extra organiseren met de winterlessen en de vaste abonnementen. Het feit dat we tijdens de Enkel Masters zeven van onze leden kunnen presenteren is uiteraard een mooie surplus.”

Het zijn dit weekend Filip Petrov (mannen 3), Alfredo Ragusa (mannen 4), Christophe Nelissen (mannen 6), Gunther Schroeyen (mannen 35/5), Lars Nolmans (mannen 45/5), Celine Vandergeten (vrouwen 4) en Elena Aiola (vrouwen 5 én vrouwen 25/4) die tijdens de Enkel Masters de plaatselijke kleuren verdedigen. Volgende zaterdag treden ook Timmy Broux en Dietger Verjans voor Alken in de Dubbel Masters aan.

In de open reeksen worden zaterdag de halve finales – de nummer 2 tegen de nummer 3 van de criteriumstand – gespeeld, in de leeftijdsreeksen komt het meteen tot een rechtstreekse finale tussen de nummers één en twee.

Twee finales voor Aiola

In de derde categorie kan Filip Petrov alleszins op een ijzersterk seizoen terugblikken. Hij verloor in zijn reeks zelfs geen wedstrijd en haalde ook bij de mannen 2 geregeld sterk uit. Petrov wacht zondag op de winnaar van de halve finale tussen Jeroen Geebelen en Daan Karremans. Minstens even overtuigende cijfers kan Christophe Nelissen bij de mannen 6 voorleggen en Elena Aiola maakt zondag twee keer kans om een gewestelijke titel te grijpen. Aiola eindigde op de eerste plaats bij de vrouwen 5 en moest bij de vrouwen 25/4 alleen Pauline Poelmans in de criteriumstand voor zich laten.

Zondag worden de 24 finales in vijf sessies gespeeld: om 10 uur, 11.30 uur, 13 uur, 14.30 uur en 16.30 uur.