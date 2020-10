Twee snelle doelpunten loodsen Zedelgem voorbij Koksijde-Oostduinkerke naar leidersplaats Bert Denolf

11 oktober 2020

20u05 0 Sport in de buurt De leider in eerste provinciale na vijf speeldagen is ietwat verrassend het bescheiden Excelsior Zedelgem. De blauw-witte formatie speelde wel al meer wedstrijden dan haar naaste achtervolgers, maar won afgelopen zaterdagavond al voor de vierde keer op rij. Op het veld van Koksijde-Oostduinkerke ging Zedelgem met een 1-3-zege naar huis.

“Vanaf het eerste fluitsignaal drukten wij de thuisploeg op de eigen helft terug en dat resulteerde in een doelpunt van Cornelis na amper vier minuten”, steekt Zedelgemcoach Marc Calleeuw van wal. “Een kwartier later stond het al 0-2 en konden we het tempo laten zakken. De thuisploeg kwam iets meer opzetten en scoorde de aansluitingstreffer, maar op die ene kans na, kreeg ze weinig voor elkaar. We gunden onszelf ademruimte met een derde treffer en lieten het vervolgens na om de score op te drijven. Dit is een overwinning waar niets op aan te merken valt.”

Zedelgem pakt zo twaalf op twaalf en staat voorlopig (met meer gespeelde wedstrijden, red.) alleen aan de leiding. “Het is doodjammer dat we op de openingsspeeldag onderuit gingen in Meulebeke, want ginds hadden we kansen genoeg om eveneens de drie punten te pakken”, gaat de coach voort. “Ach, met twaalf op vijftien ben ik uiteraard ook erg tevreden. Met het kleinste budget uit de reeks moet je dit toch maar doen. Mijn spelersgroep heeft zeker niet het meeste talent uit de reeks, maar de jongens gaan wel elke wedstrijd door het vuur voor elkaar.”

We verdedigden niet scherp genoeg in het eerste halfuur en na onze aansluitingstreffer lieten we te weinig zien. Nick De Groote (trainer VV Koksijde-Oostduinkerke)

Koksijde-Oostduinkerke blijft na het verlies tegen Zedelgem achter met een drie op vijftien en blijft daarmee onderin de klassering hangen. “Het was een dubbel en dik verdiende zege voor de Zedelgemnaren”, geeft Koksijde-Oostduinkerkecoach Nick De Groote allereerst toe. “We verdedigden niet scherp genoeg in het eerste halfuur en na onze aansluitingstreffer lieten we te weinig zien. De voorbije weken zag ik te veel individuele foutjes en te weinig efficiëntie voorin om aanspraak te kunnen maken op meer. De moed opgeven doe ik echter niet. Daarvoor steek ik hier te veel tijd en werk in. Eén overwinning zou al wonderen doen voor het vertrouwen van mijn ploeg”, geeft De Groote nog mee tot besluit.