Twee maal EK-goud voor Katrijn De Clercq: “Geen nadeel om voor de ploegkoers de puntenrit te rijden” Hans Fruyt

12 oktober 2020

21u38 0 Sport in de buurt Op de openluchtpiste in het Italiaanse Fiorenzuola mocht Katrijn De Clercq maandag twee keer de gouden medaille om de hals hangen. Vroeg in de namiddag pakte de tweedejaarsjuniore de Europese titel in de puntenrit, in de vooravond met Marith Vanhove ook die in de ploegkoers.

Eigenlijk was Katrijn De Clercq niet voorzien voor de puntenkoers. Marith Vanhove zou deze discipline voor haar rekening nemen. Doordat het weer zondag in de regio Emilia niet goed was werd het programma geschrapt. Zodat het voorziene wedstrijdschema van maandag en dinsdag werd aangepast. Voor meisjes junioren kwamen puntenkoers en ploegkoers naar dezelfde dag. Bondscoach Nicky Cocquyt besliste om De Clercq de puntenrit te laten rijden. Daarin pakte de Oosterzeelse de eerste vijf punten. Heel fluks! Daarna bleef ze puntjes sprokkelen. Ze sloeg halfweg een uitval van Portugal en Italië af. Toch nam de Portugese Campos net voor de finale even de leiding over, maar De Clercq heroverde de koppositie na de voorlaatste sprint. Vier puntjes in de slotspurt volstonden om goud te pakken.

Koppelrit

Even nadien moest De Clercq in de ploegkoers alweer aan de slag. Ook dat werd een beklijvend spektakel. Halfweg hadden De Clercq-Vanhove al vijftien punten. Na de vierde sprint zetten ze een scheve situatie snel recht. In het tweede deel van de koppelrit werd de strijd met Nederland, Italië en Polen fel. Onze landgenotes begonnen met vier punten voorsprong op Italië en tien op Nederland aan de eindsprint om dubbele punten. Polen pakte de tien punten, onze landgenoten zes. Voldoende om met ruimte voorsprong de Europese titel op zak te steken voor Polen en Italië. “Voor mij was het geen nadeel om voor de ploegkoers de puntenrit te rijden”, lachte Katrijn De Clercq. “Dankzij die puntenkoers was ik helemaal wakker voor de koppelrit. In de finale van de ploegkoers hield ik het scorebord goed in de gaten. Ik besefte dat we in de slotspurt voor de Italianen moesten eindigen om goud te pakken. Dat lukte perfect. Twee keer goud: ongelooflijk. Ik hoop in het omnium van dinsdag eveneens goed te scoren.”