Twee doelpunten Bryan De Keyser bezorgen Wolvertem-Merchtem mee de drie punten: “Blij dat ik ploeg kon helpen” Adriaan Schepers

27 september 2020

19u08 0 Sport in de buurt HO Wolvertem-Merchtem ging met 2-3 winnen op het veld van nieuwkomer Rhodienne-De Hoek en start zo met drie op zes. Een belangrijke rol was daarin weggelegd voor Bryan De Keyser, die twee keer raak trof.

“Het was een terechte zege voor Wolvertem-Merchtem”, opent de twintigjarige De Keyser. “Er viel redelijk wat te beleven met vijf doelpunten en een rode kaart. Een discutabele rode kaart als je het mij vraagt maar ééntje die Rhodienne wel weer in de match bracht na een 0-2 achterstand en ons met een man minder zette. Toch hebben wij zelfs met een man minder best goed standgehouden en liepen we tot 1-3 uit. Twee minuten voor tijd maakten zij dan nog de 2-3 maar we hebben er alles aan gedaan om de drie punten mee huiswaarts te kunnen nemen. En met succes want het is toch niet evident om meer dan een helft met één man minder stand te houden. Zelfs met tien probeerden we nog ons spel te spelen maar trachtten we het tegelijk ook slim aan te pakken. Er mocht al eens wat meer tijd genomen worden om het tempo uit de match te halen. De oudere spelers hebben de rest van de ploeg daarin ook goed op sleeptouw genomen. Mentaal dus knap om met deze jonge ploeg stand te houden en te winnen op het veld van een onbekende tegenstander. We hebben ze niet onderschat en ik denk dat dat ons ook wel de zege heeft opgeleverd.”

“Na de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Hamme zat er toch wel een beetje druk op deze match. Vorige week lagen individuele fouten aan de basis van de nederlaag, eentje waarbij de cijfers wel wat overdreven waren. De afgelopen week hebben we daarom als ploeg hard gewerkt om dat recht te zetten. En als dat dan in de praktijk wordt gebracht, stap je met een tevreden gevoel de bus op.”

Zelf zal De Keyser ook wel met een tevreden gevoel huiswaarts zijn gekeerd met twee doelpunten: “Dat klopt. Vorig jaar scoorde ik op een gans seizoen maar twee keer dus daar moest aan gewerkt worden. Ik heb de ganse voorbereiding achter de twee spitsen gespeeld maar door de vele blessures in onze ploeg stond ik tegen Rhodienne mee in de aanval. Iets wat dus goed uitdraaide. Ik ben vooral blij dat ik de ploeg hiermee heb kunnen helpen om die vervelende nul van de tabellen te krijgen. Ik ben nog altijd één van de jongste spelers van de ploeg maar ik hoop nog vaker belangrijk te zijn.”