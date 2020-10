Tuur Dens verovert EK-brons op scratch: “Eerste podium ooit op internationaal kampioenschap” Hans Fruyt

12 oktober 2020

19u13 0 Sport in de buurt De selectie van Tuur Dens (20) voor de Europese pistekampioenschappen in het Italiaanse Fiorenzuola was een verrassing. De tweedejaarsbelofte uit Rotselaar toonde dat hij die aanduiding verdient. In de scratch haalde de renner van VDM-Trawobo brons na de Pool Rudyk Bartosz en de Portugees Iuri Leitao.

Onze jonge pistiers doen het op het EK voor beloften en junioren heel goed. Tuur Dens zorgde al voor de zesde Belgische medaille. Eerder haalden Noah Vandenbranden (kilometer U19) en Jules Hesters (afvalling U23) goud, Shari Bossuyt (puntenrit U23) en Vandenbranden (scratch U19) zilver en Julie De Wilde (individuele achtervolging U19) brons.

De vijfde dag van de Europese kampioenschappen kreeg, na het schrappen van de zondagcompetitie door het slechte weer, voor ons land een slecht begin. In de afvalling kwam Bossuyt ten val. Ze werd naar het ziekenhuis gevoerd waardoor de competitie anderhalf uur onderbroken werd. Dat uitstel belette Tuur Dens niet een attente scratch te rijden. De finale werd ingeleid door een aanval van de Oekraïener Tsarenko. De Italiaan Amadio reageerde. In de slotronde werd dit duo overvleugeld.

Gegokt

Dens deed een gooi naar goud, maar werd in de laatste rechte lijn nog voorbijgesneld door de Pool Bartosz en de Portugees Leitao. “Derde, ik denk dat ik op mijn plaats sta”, reageert Dens na de race. “Dit is mijn eerste podium ooit op een internationaal kampioenschap. In het verleden was ik er al dichtbij. Vijfde en zesde onder meer. Het viel nooit goed, maar ditmaal wel.”

“Nochtans gebeurden er de laatste twee ronden nog allerlei zaken. De bordjes met het aantal ronden zorgden voor verwarring. Zowel de Portugees als ikzelf dachten dat we aan de laatste ronde bezig waren, maar het waren er nog twee”, verklaart Dens. “Ik zat vol adrenaline, kon niet wachten en voelde dat er nog veel kracht in mijn benen zat. En als je wacht, komen ze van achteruit en dreig je ingesloten te geraken. Ik heb gegokt en sta op het podium. Eindelijk is dit mijn eerste medaille. Vooraf had ik met bondscoach Peter Pieters al besproken dat de Pool en de Portugees de taaiste klanten gingen zijn. Dat is ook gebleken. Vandaar dat ik denk dat ik op mijn plaats sta.”