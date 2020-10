Tristan Scherpenbergh wint Memorial Bjorg Lambrecht, Alex Colman derde: “De hele koers aan Bjorg gedacht” Hans Fruyt

04 oktober 2020

16u16 0 Sport in de buurt Tristan Scherpenbergh schreef zaterdag in Knesselare de eerste editie van de Memorial Bjorg Lambrecht op zijn naam. In de laatste rechte lijn rekende de 21-jarige Limburger af met zijn medevluchters Joris Kroon, Alex Colman en Milan Paulus.

De coronacrisis deed de Memorial Bjorg Lambrecht verhuizen van maart naar augustus, nadien van augustus naar begin oktober. Zaterdag was het zover. Carina Van Cauter, kersvers gouverneur van Oost-Vlaanderen, gaf het startschot. Na een ingetogen moment waarbij Lambrecht werd herdacht vlogen de 85 deelnemers er meteen in. De beslissing viel vrij snel. In de vijfde van twaalf ronden sloegen Alex Colman, Milan Paulus, Tristan Scherpenbergh en de Nederlander Joris Kroon de handen in elkaar. Het kwartet fietste op geen enkel moment een geruststellende voorsprong bij elkaar, maar bleef in de finale toch uit de greep van het peloton. Ietwat verrassend was Scherpenbergh (Davo United) langs de Maldegemseweg de snelste.

“Alex Colman was vooral in het begin de motor van de vlucht”, benadrukt Scherpenbergh, derdejaarsbelofte uit Kuringen. “Soms was het voor mij bijten om aan het wiel te blijven maar toch was de samenwerking heel goed. In de finale zat ik tegen de krampen aan. Eigenlijk is dit een hele mooie finish. Lichtjes oplopend ook. Je denkt dat je er bent, maar dat is niet zo. Toch hield ik het vol. Voor mij is dit mijn eerste zege als belofte. Als eerstejaars werd ik wel eens Limburgs kampioen, maar dat was niet met een overwinning. Pas als tweedejaarsjunior ben ik beginnen koersen. Met Bjorg Lambrecht heb ik nooit gekoerst, maar ik ken het dramatische verhaal uiteraard wel.”

Alex Colman (Canyon) koerste wel ooit met Bjorg Lambrecht. “Bij de beloften van Lotto-Soudal heb ik één jaar met Bjorg in het team gereden”, herinnert de laatstejaarsbelofte uit Moerzeke zich. “Vandaar dat ik extra gemotiveerd was om naar Knesselare te komen. De hele wedstrijd heb ik aan hem gedacht. Vandaar dat ik er alles aan deed om met die vier renners voorop te blijven. Ik heb in de laatste ronde nog geprobeerd om alleen weg te geraken, maar dat lukte niet. Een sprint van ver was mijn laatste poging om hen te verschalken.”