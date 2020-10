Tristan Scherpenbergh pakt eerste beloftezege in Memorial Bjorg Lambrecht: “Prachtige koers om te winnen” Koen Wellens

04 oktober 2020

16u38 1 Sport in de buurt Tristan Scherpenbergh (Davo United) heeft zijn eerste overwinning bij de beloften te pakken. De Hasselaar moest er drie seizoenen geduld voor hebben, maar het was het wachten waard. “Absoluut. De eerste Memorial Bjorn Lambrecht was al een bijzondere wedstrijd en die te mogen winnen, maakt het alleen nog maar specialer. Ik heb even moeten wachten, dat klopt, maar ik voelde me al een tijdje goed”, vertelt hij.

Scherpenbergh was niet de enige Limburger die de eerste editie van de Memorial Bjorn Lambrecht kruidde. Ook Milan Paulus (SEG Racing Academy) toonde zich. Hij maakte samen met Scherpenbergh deel uit van een groep van vier renners die al na drie ronden het hazenpad kozen. Zonder de latere winnaar bij naam te noemen, reageerde Paulus achteraf dat hij een groot deel van het werk moest opknappen. “Terwijl andere renners de indruk wekten geen al te beste dag te hebben. In de slotfase bleken ze dan toch over goede benen te beschikken terwijl bij mij het beste er vanaf was”, aldus Paulus die vierde werd.

Tristan Scherpenbergh had het achteraf over een zware wedstrijd. “Smalle wegen en veel draaien en keren. Bovendien kruipen ruim 80 km in de aanval niet in de kleren. De voorsprong was nooit groter dan een halve minuut. Je hebt dan nooit het gevoel echt veilig te zitten. Ik heb zelfs even gedacht dat wij te vroeg gegaan waren. Uiteindelijk bleven we wel uit de greep van het peloton. Ik heb dan voor het wiel van Joris Kroon gekozen. Een goede gok want in de laatste 50 meter ben ik erover kunnen komen”, glundert Scherpenbergh. “Ik denk dat deze overwinning nog lang in mijn geheugen gegrift zal blijven.”

Belgisch kampioenschap

Over twee weken staat het Belgische kampioenschap voor beloften in Lokeren op het programma. Elke renner met goede benen wil zich daar tonen. “Dat BK krijgt een stip in mijn agenda. Ik wil er alleszins voor gaan”, zegt Scherpenbergh die ondanks één zege in drie seizoenen bij de beloften, tevreden terugblikt. “Ik heb lang moeten zoeken naar een evenwicht tussen koersen en studeren. Dat is nu het geval. Ik behaal goede resultaten op school en ik win een koers. Ik ben vooral blij dat er weer echt gekoerst kan worden. De wedstrijden op het circuit van Zolder waren een goede training, maar geef mij toch maar het echt werk.”