Triatleet Brecht Van Vooren presteert in Dendermonde sterk tussen wereldtoppers: “Nooit gedacht dat ik dit zou kunnen” Kristophe Thijs

28 september 2020

13u56 0 Sport in de buurt In de City Triathlon van Dendermonde, waar het zwemmen omwille van blauwalg vervangen werd door een loopproef, ging de zege over de kwartafstand naar wereldtopper Bart Aernouts. Aalstenaar Brecht Van Vooren (22) volgde als tweede op anderhalve minuut. Sander Heemeryck werd derde. Bij de vrouwen zegevierde Katrien Verstuyft voor de Gentse Chariel De Cock. De triatlon van Dendermonde was meteen de laatste wedstrijd op de door corona fel gewijzigde Belgische triatlonkalender.

Een vrij ruim, maar gedisciplineerd publiek genoot van een mooie en vooral sfeervolle wedstrijd in het centrum van Dendermonde. Zowel Bart Aernouts als Katrien Verstuyft waren duidelijk de beste atleten, al kreeg de vicewereldkampioen Ironman van 2018 flink wat tegenstand van het jonge talent Brecht Van Vooren. “Heel eerlijk, ik had niet gedacht dat ik dit in mijn mars had. En dan nog in dit deelnemersveld en in een triatlon die tot een duatlon werd omgedoopt. Het is misschien het thuisvoordeel dat gespeeld heeft”, lacht de 3PT-triatleet.

Hawai-modus

Bart Aernouts was bij zijn eigen club 3MD Dendermonde natuurlijk de grote topfavoriet. De concurrenten liet zich evenwel niet zomaar aftroeven. In de eerste loopproef gingen Heemeryck en Belgisch kampioen kwarttriatlon Simon De Cuyper in de aanval. Het duo pakte een halve minuut op een achtervolgende groep met zowat alle favorieten. Aernouts ging er op de fiets stevig tegenaan, maar kreeg het gezelschap van een beresterke Van Vooren. In de laatste 10km lopen stond er evenwel geen maat op Aernouts. Hij won uiteindelijk overtuigend in 1u44’05. Van Vooren pakte een uitstekende tweede plaats in 1u45’32 op 1’26 van Aernouts. Heemeryck hield Vincent Van De Walle nog af voor de derde plaats. Pamphiel Pareyn werd vijfde voor De Cuyper en Tim Neel.

Bart Aernouts is erg tevreden met de overwinning. “Het seizoen beginnen met winst (in de 70.3 Ironman Abu Dhabi in februari) en eindigen met winst, mooier kan niet. Ik hoop dat we in 2021 een normaler seizoen krijgen. Normaal zou ik nu in ‘Hawaï-modus’ zijn, gelukkig had ik nog de kans om deze mooie wedstrijd mee te pikken,” aldus de 3MD-triatleet.