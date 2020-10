Treffer Adis Sabic (Olympia Wijgmaal) niet voldoende voor eerste overwinning: “Er zat minstens een gelijkspel in” Stijn Deleus

04 oktober 2020

21u21 0 Sport in de buurt Een helft lang was er geen vuiltje aan de lucht voor Olympia Wijgmaal met de 1-0-voorsprong op zak tegen Diegem Sport. Maar terwijl de eigen aanhang al stilletjes begon te dromen van die eerste belangrijke overwinning, schoten de jonge troepen van coach De Pauw zich alsnog in de eigen voet. Een 1-3-nederlaag was het harde verdict en zo blijft het achter met een nul op negen.

“Wat er allemaal is misgelopen vanmiddag? Tja, zoals je zegt, hadden we een helft lang alles onder controle”, meent Adis Sabic (19). “We speelden een goede eerste periode waarin we amper kansen tegen kregen. Die voorsprong gaf ons ook nog eens een extra boost, maar na de pauze gebeurden dan een aantal zaken die echt voor een kantelmoment hebben gezorgd. Zo was er niet alleen de tweede gele kaart voor Struys omdat hij de bal wegtikte, een strenge beslissing toch wel. Op de koop toe lukte Da Rocha Casemiro een owngoal die iedereen perplex deed staan. Desondanks behoorde een gelijkspel zeker tot de mogelijkheden. Benamar had nog een goede kans en De Doncker trapte zelfs op de paal.”

Moeilijke periode

Het mocht evenwel niet zijn voor Wijgmaal, dat nu even kan bezinnen alvorens binnen tien dagen naar Eendracht Aalst te trekken. “Meteen na de match was het muisstil in de kleedkamer, dus deze derde nederlaag komt wel aan”, pikt de youngster in. “Ach, we moeten ons optrekken aan het feit dat er zowel tegen Diegem als op de eerste speeldag tegen Berchem meer inzat. We gaan nu door een moeilijke periode, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier samen zullen uitraken. Daarvoor zit er te veel kwaliteit in deze groep.”

Niet stressen

Voor de jongeman met Bosnische roots was het ondanks alles een mooi moment om zijn eerste basisstek in competitieverband te kunnen bekronen met een doelpuntje. “Gelukkig reageerde ik niet verrast toen die verdediger naast de bal trapte en kon ik het leer vervolgens netjes langs de keeper in doel schuiven”, beschrijft Adis Sabic. “Dat ik zo mijn cool kon bewaren, kenmerkt me wel een beetje. Ik probeer niet te veel te stressen voor een match en op zo’n momenten komt dat goed van pas (lacht). Hoe belangrijk deze basisplaats voor mij is? Ook daar blijf ik allemaal heel rustig onder. Sinds de U17 maak ik deel uit van deze club en ik heb sindsdien al een mooie weg afgelegd. Onder coach De Pauw zit ik sinds vorig seizoen elke keer in die wedstrijdkern. Ik wil de komende maanden in de eerste plaats nog veel bijleren als spits en de kansen die ik krijg met beide handen grijpen.”