Trainer Tommy Verlinde wint bij de heren 2 op de Masters: “Mijn service was de sleutel” Stijn Deleus

06 oktober 2020

20u56 0 Sport in de buurt Dat Tommy Verlinde zich op de Masters in eigen huis verzekerde van de titel in de hoogste mannenreeks is bepaald geen verrassing. De hoofdtrainer van Lovanium won tien jaar geleden al eens het criterium bij de heren 2 en had als prille twintiger nog een B-15/2-klassement achter zijn naam staan.

Op zijn 42ste is hij het tennissen dus allesbehalve verleerd, al gaat dat dan gepaard met de nodige kwaaltjes. “Met die blessures sukkel ik eigenlijk al vanaf het begin van de zomer”, legt hij uit. “Één enkelwedstrijd betwisten zoals in de interclubcompetitie is geen probleem, het is vooral de opeenvolging van matchen in zo’n toernooi die het lastig maakt. Vooral de kuit en de adductoren begonnen snel te protesteren, waardoor ik van de vijf toernooien waar ik aan deelnam uiteindelijk twee keer tot een opgave werd gedwongen. Maar diegene die ik kon uitspelen in Het Zeen en Lovanium kon ik in beide gevallen vrij makkelijk naar mijn hand zetten zonder setverlies.”

Afgelast BK

“Waarom ik terug toernooien ben beginnen spelen? Eigenlijk door corona, want de zomervakantie viel in het water terwijl de competitie wel gewoon door kon gaan”, gaat hij verder. “Daardoor kon ik eindelijk nog eens op de eigen club meedoen, maar dan wilde ik wel wat voorbereid zijn om geen mal figuur te slaan (lachje). Ik had me ook ingeschreven voor het toernooi van De Jonge Wingerd met het oog op het afgelaste BK voor 40-plussers, maar daar moest ik dus de handdoek gooien.”

Geen ideale voorbereiding

Desondanks vertrok de ervaren Verlinde gewoon als favoriet op de Masters. “Ik heb me in de aanloop naar die eindronde toch even koest gehouden en een tijdlang geen racket aangeraakt”, geef hij aan. “Niet de meest ideale voorbereiding dus. Maar ondanks die pauze bleef ik hinder ondervinden aan de adductoren, waardoor ik de rally’s korter moest houden dan ik normaal gewend ben. Gelukkig kon ik op tapijt aantreden en draaide mijn service naar behoren. Dat was ongetwijfeld de sleutel tot eindwinst.”

Pupillen aan het feest

Om het plaatje helemaal compleet te maken, zag de hoofdtrainer ook enkele pupillen zegevieren met Jesse Carmans bij de heren 4 en Celine Gijsels bij de dames 3. “Dat maakt het eens zo mooi natuurlijk, dat ook de jeugd van zich doet spreken en heel het seizoen lang goede resultaten laat optekenen", aldus nog Tommy Verlinde. “Kijk ook maar naar Rune Hosten en Nathan Baum bij de 9-jarigen. En dan is er nog Julie Winters, die als nummer 68 van België de voorbije maanden twee sterrentoernooien op haar naam wist te schrijven.”