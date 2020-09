Trainer Tom Lodens (VV Volkegem) na negen op negen: “In derby tegen Bevere volgt eerste echte test” Hans Fruyt

28 september 2020

12u01 0 Sport in de buurt Sterke binnenkomer van VV Volkegem in derde provinciale. Na drie speeldagen staat het team van trainer Tom Lodens in de C-reeks als enige ploeg met het maximum van de punten aan de leiding. Verrassend na zeges bij Everbeek (0-1), thuis tegen WK St-Goriks (3-2) en bij Bonanza (1-3).

Toen Voetbal Vlaanderen besliste de competitie 2019-20, na de stopzetting half maart, niet meer te hervatten kreeg Volkegem de titel in vierde B in de schoot geworpen. Dus ook de bijhorende promotie, maar vice-kampioen Michelbeke klom mee naar derde C. De Brakelse ploeg heeft na twee matchen – de partij tegen Wortegem moet worden ingehaald – nog geen punten. Volkegem heeft negen op negen en werkte één partij meer af.

“Goed gestart, maar het zit ook een beetje mee”, relativeert Tom Lodens de huidige hoogconjunctuur. “In de openingsmatch bij Everbeek hadden we bij de rust met ruime voorsprong moeten leiden. Het was slechts 0-1. Een bonus die op het bord bleef want Everbeek trof in de tweede helft de paal. Van de paal sprong de bal in de handen van doelman Kjell Vindevogel. Thuis tegen St-Goriks werd de 3-3 van de bezoekers afgekeurd. Zondag, op het grote veld van Bonanza, voelden we ons goed. We klommen op voorsprong, slikten de gelijkmaker, maar sloegen meteen terug via mijn zoon Joren. Daarna borstelde Elias Lodens, de zoon van mijn broer Wim, een vrije trap rechtstreeks binnen. Hij is nog niet zo goed als zijn pa, maar heeft wel zijn linker.”

Wervelwind

Toch kan niet alles door de factor ‘geluk’ worden verklaard. Eerste doelman Yannick Vanheuverswijn is geblesseerd, tweede keeper Brend Van den Berghe ook, zodat derde keeper Kjell Vindevogel al drie keer het doel verdedigde. Niels Belmans, vorig seizoen topschutter, viel tijdens de openingsmatch bij Everbeek geblesseerd uit net als Jordi De Keyzer. “Ik beschik niet over een hele grote kern, maar de vervangers van onze vaste waarden doen het goed”, gaat Lodens verder. “Ook doelman Kjell Vindevogel, maar hij speelde vorig seizoen al een pak wedstrijden. Met Jason Dione hebben we in onze aanval een wervelwind die moeilijk af te stoppen is. Komende zondag staat thuis tegen Sparta Bevere de eerste echte test op de kalender. Dankzij de negen op negen hebben we in dit derby niets te verliezen.”