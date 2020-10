Trainer Gino Schepens wil met Melsbroek rustig seizoen draaien: “Met enkele uitschieters zoals tegen Huldenberg” DRIES CHARLIER

08 oktober 2020

14u10 0 Sport in de buurt Melsbroek haalde vorig weekend zwaar uit door met 4-0 te winnen van OHR Huldenberg. Zondag wacht de verplaatsing naar rode lantaarn Grimbergen. Trainer Gino Schepens beseft dat zijn ploeg de voeten op de grond moet houden.

“Huldenberg was aanvankelijk de betere ploeg en startte met het windvoordeel furieus”, blikt Gino Schepens nog terug. “Onze doelman moest meteen een schitterende save bovenhalen op een goede kopkans van Spreutels. Geleidelijk aan herstelden wij het evenwicht met gerichte tegenprikken. Na dertig minuten was de storm van OHR overgewaaid en namen wij de wedstrijd in handen. We scoorden op de goede moment. Juist voor de rust en meteen erna.”

“Na ons tweede doelpunt brak de veer een beetje bij hen en was de wedstrijd voor ons. Ondanks de zware 4-0-cijfers was het verschil minder groot in het spel, maar hadden we weliswaar acht keer kunnen scoren. Zo lieten Verbrugge, Epolo en Deserrano nog uitstekende kansen liggen.”

Huiswerk goed gemaakt

“Ik had het zeker en vast niet zo vlot verwacht. Huldenberg wordt terecht getipt als titelkandidaat gezien de transfers die ze realiseerden, maar wij hadden ons huiswerk goed gemaakt en wisten waar de mogelijkheden lagen. Die hebben we ten volle benut, waarvoor dank aan het hele team.”

Melsbroek telt na vier wedstrijden zeven punten. “We hadden twee punten meer kunnen hebben. In BOKA United hield het doelhout ons driemaal van een doelpunt. Tegen Tervuren waren wij voetballend de betere ploeg, maar maakten zij echter de kansen, die wij niet creëerden, af.”

Oppassen geblazen

“Onze ambitie is om te proberen meedraaien tussen de vijfde en de zevende plaats. Een rustig seizoen draaien dus met enkele uitschieters zoals afgelopen weekend. Wat ik van dit weekend verwacht? Alweer een zeer moeilijke wedstrijd. Grimbergen heeft weliswaar nog geen enkel punt, maar met hetzelfde programma hadden wij daar ook kunnen staan. Ze zijn nergens weggespeeld. Trainer Simone kennende zal hij er wel een goed geheel van gemaakt hebben.”

“Het zal oppassen geblazen worden, iedereen terug met de voeten op de grond en zondag onze hoofden ervoor leggen. We zitten met verschillende ex-spelers van Grimbergen in onze rangen en dat is toch altijd een speciale wedstrijd voor die gasten. We mogen ook niet vergeten dat Grimbergen een traditieclub is en dat is toch altijd leuk om tegen te spelen.”