Trainer Eric Verstraete staat met Oostrozekebeke op tweede plaats: “Nog openstaande rekening met Marke” Philippe Bourez

09 oktober 2020

12u33 0 Sport in de buurt Neoderdeprovincialer SC Oostrozebeke heeft in de C-reeks zijn start niet gemist. Na vier speeldagen tellen de manschappen van coach Eric Verstraete een tien op twaalf. Na het gelijkspel op speeldag één op SV De Ruiter werd er gewonnen tegen achtereenvolgens Heule, Ingelmunster en Wevelgem B.

“Je hoort ons inderdaad niet mopperen”, lacht de 62-jarige Ingelmunsternaar Eric Verstraete, die aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer bij Oostrozebeke begonnen is. “Vorig seizoen kenden we een heel puike campagne en eindigden we als tweede in de stand na het ongenaakbare SV Ingelmunster. Het was voor de club een zegen dat we zo de verloren plaats in derde provinciale weer konden innemen en voor heel mijn groep een beloning .”

Vliegende start

SC Oostrozebeke vloog er dit seizoen stevig in. Na vier speeldagen staat de ‘SCOR’ op de tweede plaats met tien punten op twaalf. “We wonnen zelfs op het veld van Ingelmunster”, lacht Verstraete. “We namen inderdaad een vliegende start en hebben die tien punten zeker niet gestolen. Op de eerste speeldag kwamen we niet verder dan een gelijkspel op het veld van De Ruiter, maar verdienden we misschien iets meer. Op Ingelmunster gingen we dan weer winnen en kregen we wellicht iets te veel. Die tien punten zijn dan ook een prima weergave van fr eerste vier opdrachten. Het is belangrijk dat we in deze toch onzekere tijden van bij het begin van de competitie de nodige zekerheid inbouwen. Je weet immers nooit wat ons in de nabije toekomst nog allemaal te wachten staat.”

Zondag trekt SC Oostrozebeke naar Marke, dat eind vorig seizoen ook de sprong naar derde provinciale kon maken. “We verloren vorig seizoen met 4-0 in Marke en hebben nog een openstaande rekening met die club. Het wordt dus zeker geen makkelijke opdracht, want ook de tegenstander is met zeven punten goed aan het seizoen begonnen”, stelt Verstraete. “Mijn ploeg wijzigde een klein beetje, met het vertrek van een viertal basisspelers. De nieuwkomers profileren zich evenwel één voor één als aanwinsten zodat we dit jaar zeker willen bewijzen dat we onze plaats in derde provinciale meer dan waard zijn.”