Torhoutenaar Seppe Rotty met Red Dragons U20 naar EK in Tsjechië: “Dromen van een medaille” Maxime Petit

24 september 2020

10u51 1 Sport in de buurt De nationale volleybaljongens U20 zakten donderdag onder leiding van coach Kris Eyckmans af naar Tsjechië waar ze zaterdag starten aan hun EK. Bij Seppe Rotty (19) uit Torhout staat het toernooi al maanden met rood aangestipt in de agenda. “Ja, we willen de halve finales bereiken én winnen.”

Ook in coronatijden wordt het EK U20 straks gewoon afgewerkt. In gevarenzone Tsjechië dan nog wel. “De hele ploeg werd getest bij het begin van de oefencampagne en ook net voor ons vertrek werden we aan een coronatest onderworpen. Tijdens het toernooi wacht ons allicht hetzelfde lot. Het zijn bijzondere omstandigheden en we weten zelfs niet of er al dan met publiek gespeeld wordt. Dat zullen we pas ter plekke ontdekken”, aldus Seppe Rotty.

Seppe is naast Thiemen Ocket uit Wingene de enige West-Vlaming in het team van Kris Eyckmans. Hij gaat samen met de andere teamgenoten op zoek naar een WK-ticket. “Al is er daarvoor stuntwerk nodig”, onderstreept Rotty meteen. “Om ons direct te kwalificeren moeten we zelfs de finale halen op dit EK.” Geen sinecure als je weet dat België in de poule ingedeeld is met Italië, Frankrijk, Polen, Servië en het gastland Tsjechië. De jonge Red Dragons spelen de vijf poulewedstrijden op amper zes dagen tijd. “Alleen Italië en Frankrijk kennen we goed van op vorige toernooien. Italië is eigenlijk ons zwarte beest en konden we doorheen de jaren nog maar één keer kloppen. Frankrijk is een tegenstander die ons wel ligt al hebben heel wat van hun spelers de voorbije jaren ervaring opgedaan op clubniveau. Van Polen en Servië weet ik weinig en dus kan ik onze kansen moeilijk inschatten. Tsjechië daarentegen haalde op het vorige EK de tweede plaats en het speelt nu ook thuis. Dat wordt sowieso ook een harde noot om kraken maar het lijkt me geen onhaalbare klus.”

België moet bij de beste twee van de poule eindigen om door te stoten naar de halve finales. “Als we ook die wedstrijd winnen, zijn we zeker van ons WK-ticket. En dan is de EK-medaille waarvan we zo hard dromen ook binnen. Het zou een stunt van formaat zijn maar we geloven er echt wel in.” Volgt er een feestje op Tsjechische bodem bij sportief succes? “Neen, daar zijn duidelijke afspraken over”, zegt Rotty. “We blijven met ons team binnen onze gesloten omgeving op hotel en mogen ons niet in het openbare leven van Tsjechië mengen. Alleen op die manier kunnen we bij onze terugkeer weer aansluiten bij onze club zonder in quarantaine te moeten gaan.”

Seppe Rotty kwam vorig seizoen bij Menen aan het venster piepen op het hoogste niveau en ontpopte zich daar in een mum van tijd tot onmisbare schakel. In die mate zelfs dat de club de openingsspeeldag van de competitie op 3 oktober in en tegen Aalst laat uitstellen door de afwezigheid van de poweraanvaller. Seppe traint vanaf donderdag 8 oktober weer mee bij Decospan VT Menen.