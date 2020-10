Topfavoriet Basics Melsele-Beveren onderuit bij LDP Donza in spectaculair laatste kwart Johan Picqueur

04 oktober 2020

18u32 0 Sport in de buurt Sensatie in TDM1. Topfavoriet Remant Basics Melsele-Beveren heeft zich op de openingsspeeldag verslikt in de verplaatsing bij LDP Donza. De Gentse fusieploeg scoorde in het laatste kwart haast evenveel punten als in het halfuur voordien.

Wat een apotheose in De Pinte. De Oost-Vlaamse teams openden zij aan zij (11-11), waarna Basics Melsele halfweg met een ruime marge (23-35) ging rusten. Ook na het derde kwart (38-53) leek er voor de bezoekers geen vuiltje aan de lucht. “We hebben het driewart wedstrijd erg lastig gehad”, geeft Niels Lataire (LDP Donza) toe. “We werden uit ons spel gehouden. Melsele speelde fysiek sterk en het spel lag vaak stil. Wij zijn pas op ons sterkst als we snelheid kunnen maken en dat lukte ons niet.”

“En toen zijn we gestopt met verdedigen”, legt Mitchel Gorremans (Basics Melsele) de vinger op de wonde. “Donza kwam met een play waar wij geen oplossing voor vonden. Hun shots vielen en we hebben het onszelf enorm moeilijk gemaakt.” “Aanvallend namen we de verkeerde opties en er werd overhaast gespeeld”, vult ploegmaat Leroy Anthonis (Melsele) aan. “Alle afspraken vervaagden in het laatste kwart. Dat Donza 34 punten scoorde in het laatste kwart, zegt genoeg. In het halfuur voordien scoorden ze 38 punten.”

We hebben niet opgegeven. Deze zege geeft een superboost Niels Lateire

“Het werd alles of niets en plots lukte alles voor ons”, bekijkt Lataire het van de andere kant. “We moesten lang en geduldig naar een oplossing zoeken. Gaandeweg trokken we het laken naar ons toe. Melsele is een goede ploeg en het is altijd gevaarlijk als je op voorhand al gaat zeggen dat je favoriet bent. Donza is geen topploeg, maar we compenseren dat als team met vechtlust. We hebben niet opgegeven. Deze zege geeft een superboost.”

“Het is nog maar de eerste wedstrijd”, sust Melseelse kapitein Gorremans. “Onze groep bezit veel potentieel en iedereen zegt of schrijft dat we titelkandidaat zijn. Maar het is op het veld dat je dat moet bewijzen. Het is goed dat dit nu gebeurt en dat we met beide voeten op de grond worden gezet. We werden enkel in het laatste kwart defensief uit verband gespeeld. Met alle respect voor Donza, maar we hebben vooral van onszelf verloren. We hebben getoond dat het plaatje klopt. Nu moeten we die lijn gewoon doortrekken naar een volledige wedstrijd.”

Tussenstanden: 11-11, 23-35, 35-53, 72-64