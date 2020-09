Toon Leysen (OG Vorselaar): “Berg en Dal is een tegenstander met veel kwaliteiten” Jef Tegenbos

29 september 2020

10u16 0 Sport in de buurt Na een geslaagde Belgische bekercampagne, waarin Vorselaar pas in de vierde ronde de duimen moest leggen tegen de profs van Luik, kwamen de geel-zwarten in competitieverband nog niet aan hun trekken. Woensdagavond is er het uitgestelde duel voor eigen volk tegen Berg en Dal.

Na Kalmthout werkte Vorselaar in Retie in zijn tweede uitwedstrijd op rij af. Net als de geel-zwarten twee tegenstanders die in het tussenseizoen de overstap maakten van tweede provinciale. Retie scoorde halfweg de tweede helft het beslissende doelpunt, en zadelde Vorselaar met een nul op zes op.

“Het is niet plezant om zo aan de competitie te moeten beginnen”, geeft Toon Leysen toe. “De verdienste van Retie was dat ze gescoord hebben. Wij hebben eveneens verschillende kansen gekregen om het laken naar ons toe te trekken. Maar in de zone van de waarheid liep het de verkeerde kant uit. Op basis van de prestatie die we hebben geleverd, is er geen enkele reden om ongerust te zijn.”

Heroptreden

Toon Leysen maakte in Retie zijn heroptreden. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Beringen liep de polyvalente verdediger een neusbreuk op.

“Een echte operatie was niet nodig. Ik ben wel onder narcose gebracht, maar op die manier was ik vrij snel weer actief. Probleem was dat ik de eerste weken verplicht was om met een masker te spelen. Maar dat was niet echt ideaal en zorgde voor een belemmering, waardoor ik besloten heb om even aan de kant te blijven. In Retie ben ik opnieuw voluit kunnen gaan.”

Midweek

Woensdagavond om 20 uur is Vorselaar gastheer voor Berg en Dal. Een duel dat op de openingsspeeldag stond geprogrammeerd, maar door het bekeravontuur van Vorselaar twee weken werd opgeschoven.

“Berg en Dal wordt opnieuw een heel moeilijke opdracht”, voorspelt Leysen. “Het is belangrijk dat we voor eigen volk de draad kunnen opnemen. Tegen een sterke tegenstander kunnen wij zonder meer ons mannetje staan. Zaterdag komt met Bevel weer een promovendus én een buur op bezoek. We moeten er als collectief voor zorgen dat onze voetbalwereld er zondagochtend weer mooi uitziet.”