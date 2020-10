Toon Aerts na winst Polderscross Kruibeke: “Dit doet me denken aan scenario van twee jaar terug” Hans Fruyt

04 oktober 2020

10u39 0 Sport in de buurt Een week na Eli Iserbyt kon ook Toon Aerts (27) de nul van de tabellen vegen. In de hertekende Poldercross in Kruibeke rekende hij af met Belgisch kampioen Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, ploegmaats bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Twee jaar terug kroonde Aerts zich in de Wase gemeente tot nationaal kampioen.

De Polderscross week, omwille van de coronamaatregelen, uit naar de Argex-kleigroeve. In tegenstelling tot de week voordien in Lokeren kende Aerts in Kruibeke een goeie start. Vlug sloeg hij met Iserbyt en Sweeck een gaatje. Al vrij snel wisselde hij de Griffo’s waarmee hij gestart was voor Rhino’s. Volgens een afspraak die hij voor de start met zijn entourage maakte. Sweeck sloeg heel even een gaatje op Aerts en Iserbyt, maar de pion van Telenet-Baloise Lions sloot snel bij de driekleur aan. Door een fout ter hoogte van een paaltje moest Iserbyt zijn twee gezellen laten gaan. Dat gebeurde in de zevende ronde. Op het einde van die ronde, met nog twee toertjes te gaan, schudde Aerts zijn laatste belager af. Hij begon met vijf tellen voorsprong op Sweeck aan de slotronde en hield stand. Goed voor zijn eerste zege.

“Lastige cross”, zuchtte Toon Aerts. “Niet alleen op fysiek vlak, maar ook een klein beetje mentaal. Van bij de start zat ik in de tang van de ploegmaats Sweeck en Iserbyt. Eigenlijk zag ik deze zomer de strijd tegen die ploeg aankomen. Vandaag was het niet echt een strijd met het parcours en met mezelf, maar met die twee ploegmaats. Op een bepaald moment zag ik in een ooghoek dat Eli een foutje maakte. Dat moet je proberen uitbuiten. Is het niet door er van weg te rijden, dan door hen te vermoeien. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van de strijd genoten heb.”

Aerts reed er van weg en maakte het af. Ook al zette Laurens Sweeck in de slotronde nog alles op de laatste modderstrook. Hij kwam slechts een heel klein beetje dichter. Op de zwaarste stroken toonde Aerts zich ietsje sterker. “Eerste zege in mijn tweede cross: dat doet denken aan twee seizoenen geleden toen ik in Amerika ook mijn tweede wedstrijd won”, glunderde Aerts.