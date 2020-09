Tony Paridaens en Leeuw Brucom missen competitiestart in tweede provinciale B niet: “De fusie biedt voordelen” Erik Vandeweyer

01 oktober 2020

00u55 0 Sport in de buurt In het tussenseizoen besloten tweedeprovincialer SK Leeuw en vierdeprovincialer Brucom om samen de krachten te bundelen. Om een verregaande evaluatie te maken, is het nog te vroeg. De eerste conclusies zijn alvast positief. De nieuwe fusieploeg staat na drie speeldagen op een gedeelde tweede plaats in tweede provinciale B.

Met overwinningen tegen Mazenzele Opwijk en Leeuwkens Teralfene en een puntendeling tegen Asse-Zellik heeft Leeuw Brucom de start van de nieuwe competitie niet gemist. Trainer Tony Paridaens ziet meerdere factoren die het prille succes kunnen verklaren. “Vooreerst onderging de spelerskern geen al te grote wijzigingen. Doelman Kevin Kempeneer trok naar Voorde-Appelterre. Broer David nam zijn plaats in doel over. Amaury Goossens koos voor Klabbeek. Veel nieuwe gezichten moesten er dan ook niet verwacht worden. Quentin Hambrouck werd weggehaald in Galmaarden. Anthony Tirlo is de enige nieuwe veldspeler. Hij was vorig seizoen in Herne aan de slag.”

Andere voordelen

Tony Paridaens beseft dat de fusie kansen kan bieden. “De fusie biedt voordelen. Voor de A-ploeg is er op korte termijn niet veel veranderd. Voor de jeugd ligt dat anders. Uiteraard kunnen we nu over meer jeugdspelers beschikken. Het bestuur werd uitgebreid. Op het vlak van accommodaties boekten we grote winst. We beschikken nu over twee complexen. De gemeente heeft toegezegd dat we in de maand oktober een synthetisch veld krijgen. Dat zal aangelegd worden op het A-terrein van de site van SK Leeuw. Het tweede veld was te klein en het derde veld bevond zich in agrarisch gebied. Deze verandering is zeker positief.”

We spelen nu al acht jaar in de reeks en willen daar blijven. Een rustige campagne met enkele uitschieters is prima Tony Paridaens (trainer)

Leeuw Brucom moet volgens Tony Paridaens uitgroeien tot een vaste waarde in tweede provinciale. “We spelen nu al acht jaar in de reeks en willen daar blijven. Een rustige campagne met enkele uitschieters is prima. Het gelijkspel tegen Asse-Zellik was al zo’n topmoment. Die tegenstander wordt toch door iedereen tot de titelkandidaten gerekend. Winst zondag tegen Wemmel zou onze start helemaal opfleuren. Een goede start zal het vertrouwen naar de toekomst enkel doen groeien.”