Tomas De Backer mikt op sterk seizoen in Ford Fiesta Cup Joost Custers

26 september 2020

18u07 0 Sport in de buurt Tomas De Backer is één van de aanstormende autosporttalenten in ons land en de jongeman uit Reet start dit seizoen in de fel betwiste Ford Fiesta Cup Benelux, een competitie met allemaal identieke exemplaren van de bekende auto van Ford. De 23-jarige voormalige karter rijdt in het team van Belgium Racing, met Marc Goossens als sportief manager.

Na het karting volgden voor Tomas De Backer enkele seizoenen in een Nederlandse MX-5 Cup, niet de Benelux-competitie voor het laatste model van de Japanse sportwagen, maar wel de oudere generatie van de Japanse sportwagen. Dit jaar volgde dan de overstap naar de Ford Fiesta Cup Benelux, een spannende competitie en een uitstekende leerschool.

“Ik zocht een nieuwe uitdaging waar ik veel zou kunnen bijleren, maar tegelijkertijd beschik ik niet over eindeloze budgetten”, vertelt Tomas De Backer op het TT Circuit van Assen in Nederland, waar de tweede meeting van het seizoen verreden wordt. “Ik moet realistisch zijn, ik heb geen honderdduizenden euro’s om internationaal in de eenzitters te gaan racen, maar dit is een perfecte leerschool en bovendien één van de meeste plezante competities in de Benelux. De Ford Fiesta is geen Porsche of Ferrari, maar net omdat je geen honderden paarden hebt, moet je zeer zuiver leren rijden en elk detail telt om snel te gaan met deze wagen. Voor jonge rijders, zoals ik, is het een prima manier om je te verbeteren. Je kan na deze competitie andere richtingen uit, maar er zijn ook rijders die heel lang in merkencompetities blijven rijden. Het feit dat iedereen dezelfde auto heeft, maakt dat de strijd heel eerlijk is. Mijn teamgenoot Philippe Huart heeft nog gereden bij mijn papa in het team, 20 jaar geleden… in een soortgelijke competitie van Renault. Wel leuk om dan zo de traditie verder te zetten!”

Podium en zege in Assen

In de eerste race van het weekend, diende Tomas De Backer achteraan te starten, na een probleem, maar de jongeman liet zien uit het goede autosporthout te zijn gesneden. De Backer reed in de Fiesta van Belgium Racing naar de tweede plaats bij de Belgen en de vijfde plaats algemeen. Hij won meteen ook het klassement bij de Juniors. De zege in Assen was trouwens voor Dylan Derdaele, de derde man in de kleuren van Belgium Racing. De tweede race volgt op zondag.