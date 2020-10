Tom Vermeire depanneert op het Berchemse middenveld: “Er komt meer loopwerk aan te pas” Patrick Bijnens

01 oktober 2020

14u44 0 Sport in de buurt Tom Vermeire, die samen met Ken Spies vorig jaar het vaste centrale duo vormde in de verdediging van Berchem Sport, schoof de voorgaande weken een linie vooruit door de blessure van aanvoerder Roy Mauro.

“Indien de coach me nodig heeft op een andere positie, dan passen we ons aan”, stelt Tom Vermeire. “Het was ondertussen al meer dan een jaar geleden dat ik nog op die plaats speelde. Dus toch weer even aanpassen. Je speelt op het middenveld immers met een andere intensiteit. In de verdediging moet je constant alert blijven terwijl er op het middenveld meer loopwerk aan te pas komt. Het blijft nog even afwachten of Roy Mauro voldoende hersteld zal zijn voor de match op Hasselt. Daar bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over.”

Net als op de vorige speeldag, thuis tegen Londerzeel, krijgt Berchem dit weekend met Sporting Hasselt een tegenstander voorgeschoteld uit het kransje titelkandidaten in tweede nationale B. “Hasselt beschikt inderdaad elk seizoen over een zeer goede ploeg die telkens bovenaan het klassement terug te vinden is. Het is normaal dat je dan bij de titelfavorieten gerekend wordt. Ook dit jaar zitten ze met een sterk geheel van jonge spelers die al een tijd samenspelen.”

Voor duels tussen Hasselt en Berchem trekken telkens veel fans naar het stadion. “Dat zijn dan ook zeer plezante wedstrijden. Vorig seizoen hebben we ginds in de eerste helft zeer hard afgezien om vervolgens na de rust zelf een sterke prestatie neer te zetten. Kortom een typisch duel met twee gezichten. Ik verwacht met andere woorden ook nu geen evidente match. We zullen er alles moeten aan doen om met een goed resultaat huiswaarts te keren.”

Het huidige seizoen lijkt door de coronapandemie nu al zeer grillig te gaan verlopen. Wedstrijden van sommige ploegen worden uitgesteld door besmettingen binnen de spelerskernen. “We zijn daar niet veel mee bezig. Dit zijn immers zaken die we niet zelf in de hand hebben. We doen wel ons uiterste best om alle maatregelen zo nauwgezet op te volgen. Je kan dus niet stellen dat we met een angstgevoel zouden spelen. Onze koorts wordt telkens bij aankomst in het stadion gemeten, we arriveren met een mondmasker op en geven elkaar geen handen meer. Voor de verplaatsingen gebruiken we een autobus waarin naast iedere stoel een andere volledig is afgeschermd.”

Ten slotte vermelden we nog dat ook de Berchem-supporters zaterdagavond welkom zijn in het stadion van Sporting Hasselt.