Tom Vandenbossche (Sparta Petegem) na tweede clean sheet: “Mijn handschoenen nog niet vuil gemaakt” Hans Fruyt

04 oktober 2020

12u27 0 Sport in de buurt Uit bij FC Gullegem zette Sparta Petegem het onverdiende thuisverlies tegen SKV Zwevezele recht. Davy Joye en Lorenzo Berwouts scoorden in het vierde kwartier (0-2). Voor de tweede keer in drie speeldagen hielden doelman Tom Vandenbossche en de Petegemse defensie de nul.

“In die drie competitiematchen heb ik mijn handschoenen nog niet vuil moeten maken”, verrast Vandenbossche, al zes seizoenen de onbetwiste nummer één van Petegem. “We hebben de lijn van de voorbereiding kunnen doortrekken. Ook in de oefenmatchen slikten we weinig goals. In die periode bouwde ik met de verdediging een goeie band op waardoor we met veel vertrouwen spelen. In Gullegem waren we tijdens de eerste 45 minuten al de betere ploeg. De thuisploeg probeerde het vaak met lange ballen en dreigde enkel op stilstaande fases. Na de hervatting scoorden we twee keer kort na elkaar. Davy Joye opende de score met een prachtige trap die via de paal in doel verdween. De verdubbeling kwam snel na een goed uitgespeelde actie van ons waarbij Lorenzo Berwouts een voorzet in één tijd in doel trapte.”

Nadien hield Petegem gemakkelijk stand waardoor Gullegem zonder punten achterblijft en Sparta met zes op negen naar boven kijkt. Komende zaterdag staat voor groen-zwart een galamatch op de kalender. Voor het eerst in de geschiedenis van de club mag in de Beker van België een ploeg uit eerste nationale worden bekampt. Zaterdagavond (aftrap 19 uur) speelt Waasland-Beveren op de Freethiel gastheer voor Petegem.

Coronatest

“Voor velen onder ons wordt het een eerste duel tegen een eerstenationaler”, gaat Vandenbossche voort. “Ik heb dat al meegemaakt. Op de Freethiel was ik ook al eens, maar ik heb er nog niet gespeeld. In mijn periode bij Dender zat ik er eens op de bank. We gaan proberen zaterdagavond iets te laten zien, ons visitekaartje proberen afgeven. Normaal zal ik het doel verdedigen. Tweede keeper Luc Baas liep een licht letsel op en miste de competitiematch bij Gullegem. Deze week ondergaan we allemaal een coronatest. Op vraag van de Pro League omdat we tegen een profploeg bekeren. Woensdag ondergaan we die test. Laat ons hopen dat de resultaten de bekermatch niet dwarsbomen.”