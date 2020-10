Tom Van Dyck en Tempo Overijse willen in goede flow blijven: “Belangrijk om niet te verliezen” DRIES CHARLIER

08 oktober 2020

14u31 0 Sport in de buurt Tempo Overijse kwam afgelopen weekend niet in actie omdat tegenstander Sint-Niklaas kampte met enkele positieve coronatesten. Balen voor de Overijsenaren die duidelijk in een goede flow zaten. Als alles goed gaat, ontvangen ze zaterdag Racing Club Bambrugge.

Nieuwkomer Tom Van Dyck stond dit seizoen al elke minuut tussen de lijnen bij Overijse. “Ik ben enorm blij met mijn transfer naar deze club”, zegt de verdediger die overkwam van Ternesse Wommelgem. “Het heeft een mooie accommodatie, het bestuur is één van de beteren die ik al gehad heb, de trainersstaf is top en het is een leuke ploeg. Jammer genoeg leven we een beetje met de rem op door corona. Anders hadden we nog meer aan teambuilding kunnen doen.”

“In de voorbereiding kenden we ups en downs. In het begin verloren we veel matchen, maar naarmate de voorbereiding vorderde en we ons systeem wat hadden gevonden, verliep alles beter. We toonden een hele goede mentaliteit op training en dat hebben we doorgetrokken naar de matchen waardoor we toch begonnen te winnen. Dit hebben we ook meegenomen naar het begin van de competitie.”

Plaats behouden

“Onze mentaliteit is top net zoals onze mentale weerbaarheid. Ook al komen we achter toch blijven we ervoor gaan en dat heeft ons tot nu toe al een gelijkspel en een overwinning opgeleverd. Individueel ben ik zeer blij dat ik de eerste twee matchen al gespeeld heb, want ik voel me goed in de groep. Iedereen wil spelen natuurlijk. Op training blijf ik altijd alles geven om mijn plaats te behouden.”

“Het was jammer dat we vorig weekend niet konden spelen. We zitten in een goede flow, maar houden wel onze voeten op de grond. We hebben een goed gevoel na die zege in Torhout en toonden dat we er staan als ploeg. Die lijn wilden we doortrekken, maar dat was dus niet mogelijk.”

Mentaliteit hele wedstrijd lang vasthouden

“Ook dit weekend moeten we uitgaan van onze eigen sterkte. We moeten voor elkaar vechten, terug die goede mentaliteit tonen en deze vasthouden gedurende heel de match. Iedereen herinnert zich het gevoel op de bus naar huis na de overwinning op Torhout en ook al spelen we nu thuis wil iedereen dat gevoel terug hebben.”

“Dat winnen een must is, is misschien veel gezegd. Racing Club Bambrugge staat één plaats boven ons. Het belangrijkste is om niet te verliezen, maar we zullen er wel alles aan doen om te winnen”, besluit Van Dyck.