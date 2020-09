Tom Moons (De Kempen): “De groep heeft zich collectief getoond” Jef Tegenbos

29 september 2020

10u49 0 Sport in de buurt Op het veld van het Limburgse Wellen, heeft De Kempen zijn eerste punt van het seizoen kunnen inschrijven. Vooral de manier waarop was een opsteker en hoopvol voor het zware werk dat de komende weken en maanden wekelijks op de planken ligt.

De Kempen had vervelende weken achter de rug. Aan de vooravond van de competitie was er de mislukte generale repetitie op het veld van Lille. In de openingswedstrijd van de competitie, uitgerekend voor eigen volk tegen naaste buur Turnhout, werd met het kleinste verschil verloren.

“Zo’n wedstrijd tegen Turnhout blijft speciaal”, reageert trainer Tom Moons, die een rijk verleden bij de blauw-witten heeft. “Je mag alles proberen om die druk weg te houden, ongewild is er die toch. Vooral van buitenaf omdat niemand die wedstrijd wil verliezen. Voor ons was het een tijdje geleden dat we nog eens van het nationale voetbal konden proeven.”

Nul van het bord

In de eerste uitwedstrijd was het voor De Kempen vooral een kwestie om de draad weer op te nemen. Het 1-1 gelijkspel stemde de T1 dan ook tevreden.

“Op het moment dat Wellen op voorsprong kwam, heeft de groep zich getoond. We zijn blijven voetballen, waardoor we de nodige kansen kregen. Ik vond dat we de betere ploeg waren. Die gelijkmaker was dan ook terecht. Het was eveneens belangrijk, vooral voor het gevoel, om in het klassement van die nul verlost te zijn.”

Evenwichtig

Als er voor de competitie één zaak duidelijk was, dan is het dat derde nationale B een heel zware en evenwichtige reeks is. Dat de Limburgse fusieclub Pelt, na twee speeldagen, de enige ploeg is met een zes op zes, onderstreept dit. Al kan daar woensdagavond nog verandering in komen. Dan werken Witgoor en Nijlen, die hun openingswedstrijd eveneens wonnen, hun uitgestelde partij van de openingsspeeldag af.

“Het verschil zal dikwijls in de details liggen”, verwacht de trainer van de fusieclub. “Dan wordt het een kwestie om die momenten te grijpen. Zaterdag krijgen wij Betekom over de vloer. De Vlaams-Brabantse formatie die al enkele jaren in nationale aan de slag is. Zo zal er elke week een nieuwe uitdaging op de planken liggen.”