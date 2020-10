Tom Lowet (Aarschot) maakt zich op voor derby tegen Leuven Bears B: “Voor beide ploegen de match van het jaar” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

14u28 1 Sport in de buurt Zaterdag nemen GSG Aarschot en Leuven Bears B het tegen elkaar op in Top Division 2. Hoewel het pas om de tweede speeldag draait, kijkt men in beide kampen uit naar de burenstrijd. Aarschot kende een slechte ouverture met een zware nederlaag tegen Oostkamp als gevolg. De spelersgroep gaat op zoek naar eerherstel.

Tom Lowet kijkt uit naar de komst van Young Leuven Bears. “Beide ploegen kennen elkaar door en door. Bij ons hebben mannen als Thomas Verheyden en Tim Jeanquart een voorgeschiedenis in Leuven. Bij de tegenstander hebben Jasper Verbeeck en Dillen Geleyns dan weer een verleden bij ons. Laatstgenoemde is trouwens sterk op dreef. Hij lukte op de eerste speeldag tegen Woluwe een dubbel dubbel (25 punten en 23 rebounds, red.). Dat zijn uitzonderlijke cijfers, maar we weten waartoe hij in staat is. Zijn broer Senne speelt overigens nog bij ons in de B-ploeg. Voor beide ploegen is dit nu al de match van het jaar. Niet wat het resultaat betreft, maar emotioneel leeft het aan beide kanten.”

Slechte repetitie

Aarschot begon het seizoen met een valse noot. Tegen Oostkamp werd er verloren met zware 114-73-cijfers. Tom Lowet trekt lessen met het oog op de derby. “We zullen zaterdagavond alleszins scherper moeten starten. In Oostkamp keken we na het eerste quarter al tegen een 20-4-achterstand aan. Ik geef toe dat de West-Vlamingen uitgesproken titelambities hebben. Toch weten we dat het defensief echt beter moet.”

Nieuwe reeks

Aarschot promoveerde in het tussenseizoen van eerste landelijke naar Top Division 2. Hoe schat Tom Lowet de kansen in? “Als promovendus moeten we realistisch zijn. Het zou mooi zijn als we de komende maanden niet te veel naar beneden moeten kijken. De start oogt niet makkelijk. Leuven eindigde immers vorig jaar op de tweede plaats. Met Brown, Verheyden, Jeanquart, De Maeyer en Jacobs hebben we veel ervaring in huis. Daarnaast blijven de jongeren hun plaats opeisen. De meeste ploegen zijn nieuw voor ons. Soms kennen we de tegenstander van vroeger, maar wijzigde het team volledig. Zelf begin ik aan mijn twintigste seizoen bij de club. Op mijn zesde begon ik al bij BBC Aarschot. Van een fusie was toen nog geen sprake.”