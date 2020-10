Tom Lannoo en SV Oostkamp delen de leiding na twee speeldagen: “Voorbije weken veel vertrouwen getankt” Bert Denolf

01 oktober 2020

09u39 0 Sport in de buurt SV Oostkamp verloor nog niet dit seizoen. De neoderdenationaler deelt met vier punten uit twee matchen de leiding met drie andere ploegen. De rood-witte formatie heeft haar start dus niet gemist, al zat er zelfs nog meer in, aldus middenvelder Tom Lannoo.

“We gaven tegen Voorde-Appelterre twee goals in cadeauverpakking weg, wat niet van onze gewoonte is”, blikt Lannoo nog even terug op de wedstrijd van afgelopen weekend. “Daarnaast buitten we onze numerieke meerderheid in het laatste halfuur te weinig uit. Jammer, want we hadden graag alleen op kop gestaan. Niet omdat we de titel of de bovenste plaatsen ambiëren, maar gewoon om een goed gevoel te hebben. Soit, voor een vier op zes zouden we bij de start van het seizoen zeker getekend hebben. Vooral onze knappe 2-4-zege op Lochristi, dat in de media als een sterke ploeg was omschreven, was een enorme opsteker. We tankten de voorbije weken alvast al veel vertrouwen.”

Zekerheid

Twee jaar geleden speelde Oostkamp al eens in derde nationale, om aan het einde van dat seizoen opnieuw te degraderen, maar Lannoo vindt het moeilijk om een vergelijking te maken. “Ik herken maar vier ploegen van toen en dat maakt het lastig om de concurrentie in te schatten. Wat wel vaststaat, is dat wij nu veel beter gewapend zijn. We hebben twee jaar extra ervaring, deden enkele versterkingen in de defensie en voorin hebben we naast Phil Canoot nu ook goaltjesdief Stan Braem waarmee de tegenstanders rekening moeten houden. Met Kurt Delaere staat hier ook een andere T1 aan het hoofd. We brengen nog steeds hetzelfde soort verticaal voetbal, maar we bouwen ook iets meer zekerheid in. Zelf word ik dit seizoen iets meer uitgespeeld op de flank dan in de centrale as. Het was even wennen, maar intussen voelt het al vertrouwd aan.”

Zondagmiddag trekt Oostkamp naar Wolvertem-Merchtem, dat drie op zes pakte. “Trainer Delaere is overtuigd dat we kwalitatief niet moeten onderdoen voor die fusieploeg en we vertrekken dan ook met de gedachte dat we ginds in staat zijn om de drie punten mee naar huis te nemen”, besluit Lannoo.