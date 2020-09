Tom Houwaer en Sporting Hasselt willen lijn doortrekken in thuistopper tegen Berchem Guido Gielen

01 oktober 2020

00u09 0 Sport in de buurt Sporting Hasselt nam een knappe start met zes op zes. Zaterdagavond krijgen we de eerste topper van het seizoen met de komst van Berchem (4 op 6). Dit seizoen kwam Tom Houwaer (21) over van ASV Geel. De hoofdstedelingen zijn klaar om de drie punten in eigen huis te houden.

En hoe is het met Tom Houwaer, want de laatste twee jaar kreeg je te kampen met blessureleed ?

“Ik kom inderdaad uit een zware periode. Twee jaar geleden sloeg het noodlot toe. Na mijn overgang van de beloften van STVV naar Thes Sport kreeg ik veel vertrouwen van coach Bart Vanhoudt en was het seizoen uitstekend gestart. Tot in oktober in de thuiswedstrijd tegen Luik in een duel iemand op mijn knie viel. Het verdict was zwaar. Kruisbanden afgescheurd. Er volgde een zware en lange revalidatie van negen maanden. Op zo een moment stort je wereld in. Het was moeilijk om weer in de basis te geraken bij Thes Sport. Toen kwam ASV Geel aankloppen en de deal raakte in orde op de laatste transferdag. Conditioneel kreeg ik te maken met een achterstand en het was na de winterstop dat ik weer op mijn oude niveau begon te voetballen. Ik was sterk op dreef, maar corona maakte vroegtijdig een einde aan mijn mooie reeks. Op de koop toe kwam er het faillissement van Geel en ik had de ambitie om hoger te spelen dan eersteprovinciale.”

Toen kwam Sporting Hasselt met een aanbod. Gelukkig met je overstap ?

“Ik was inderdaad blij dat Hasselt aandrong op mijn komst. Coach Broeckx gaf mij meteen een goed gevoel en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overgang. Alleen jammer dat ik op training tijdens de voorbereiding uitviel met een enkelkwetsuur. Mijn twee ligamenten van de enkel waren gescheurd en zes weken out. Opnieuw een opdoffer van formaat, maar gelukkig geraakte ik speelklaar voor de competitiestart. In de eerste wedstrijd mocht ik starten en speelde een degelijke partij. Vorige week in Cappellen viel ik goed in en gaf de assist bij het doelpunt van Henry Odutayo. De coach wil mij rustig laten groeien. Ik ben conditioneel nog niet 100% en het wedstrijdritme moet ik nog opbouwen.”

Jullie start is prima. Wat verwacht je met de komst van Berchem ?

“Het is de eerste topper van het seizoen en we gaan trachten de drie punten in Hasselt te houden. We starten met het nodige vertrouwen. Berchem is technisch een sterke ploeg en het zal zeker niet van een leien dakje gaan lopen, maar we moeten uitgaan van eigen kracht.”

Coach Broeckx speelt je uit op de “6". Bevalt je dat beter dan in de verdediging ?

“Ik speel waar de coach mij zet. Bij Thes Sport speelde ik inderdaad achterin, maar mijn favoriete rol is die van verdedigende middenvelder. Ik ben polyvalent en de coach kan altijd op mij rekenen.”

Wat is de ambitie van Sp.Hasselt ?

“We willen meedingen naar de titel en zeker zolang mogelijk voorin meedraaien. We hebben onze start niet gemist en moeten de lijn doortrekken tegen Berchem.”

Wanneer is Tom Houwaer tevreden over zijn seizoen ?

“In de eerste plaats gespaard blijven van blessures. Mooie resultaten behalen met Hasselt en trachten zo snel mogelijk een basisplaats te veroveren. Natuurlijk geniet het clubbelang voorrang, maar laten we eerlijk zijn, elke speler wil toch zoveel mogelijk spelen.”

Studeer je nog of ben je aan het werk ?

“Ik ben een opleiding voor vastgoedmakelaar aan het volgen”, besluit de Tongerse vrijgezel.