Tom De Cock (Dikkelvenne) na late gelijkmaker tegen Wetteren: “Match die we hadden moeten winnen” Hans Fruyt

11 oktober 2020

13u17 0 Sport in de buurt KSC Dikkelvenne en RFC Wetteren deelden zaterdagavond de punten. De bezoekers klommen vanop de stip op voorsprong. Diep in de toegevoegde tijd stelde de thuisploeg gelijk. Eveneens op strafschop. Billijk resultaat!

De thuisploeg begon goed aan dit derby. Scoren lukte niet, onder meer door enkele goeie tussenkomsten van de bezoekende doelman Kevin Frans. Rond het halfuur ging de bal na fout van De Graeve op Dib op de stip. Matthias Van Peteghem zette de elfmeter om. “Scoren we vroeg in de match wordt het een ander verhaal”, begon Dikkelvenne-trainer Tom De Cock. “De eerste 25 minuten haalden we een goed niveau. Daarna zijn we weggezakt, voetbalden we veel minder goed. Dat heb ik tijdens de rust aangehaald. In het eerste deel van de tweede helft zag ik geen beterschap. Overleg was zoek, iedereen wou de gelijkmaker forceren. Dus schakelden we over op powerplay. Vandaar dat ik Jonas Vervaeke in de spits dropte. Ook in die fase van de match kregen we voldoende kansen. Eigenlijk hadden we deze match altijd moeten winnen.”

Toch mocht Dikkelvenne niet mopperen. Diep in de toegevoegde tijd ging de bal, nadat Quentin Panneel in de grote rechthoek neerging, op de stip. Topschutter David Cardon zette de penalty om en bezorgde geel-blauw in extremis een punt. Net als de week voordien bij Racing Gent kon in blessuretijd de eerste nederlaag van het seizoen worden vermeden. Heel nipt.

Tik

“Een gelijkspel is de juiste weergave van deze partij, maar die late tegengoal is voor ons heel zuur”, zuchtte Wetteren-trainer Steven Blomme. “De scheids ging vier minuten tijd bijtellen. Denk dat de penalty valt als die vier minuten reeds voorbij zijn. Toen Panneel in een duel met Lucas Van Der Sypt neerging leek de ref te twijfelen. De lijnrechter deed niets. Uiteindelijk besliste hij toch om Dikkelvenne een penalty toe te kennen.”

Cardon zette die strafschop om. Met een beetje geluk want de bal gleed onder doelman Frans door. Hij had matchwinnaar kunnen worden. “We kwamen dicht bij de eerste overwinning”, besloot Blomme. “Die late gelijkmaker geeft ons een tik. Eens die ontgoocheling verwerkt moeten we de positieve zaken uit deze partij herinneren: de organisatie was goed, onze werkkracht ook.”